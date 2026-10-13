Нічна зміна буде на годину довше через переведення годинника: чи зобов’язаний роботодавець платити більше

Нічна доплата нараховується за кожну фактично відпрацьовану годину

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У ніч на 25 жовтня 2026 року в Україні годинники переведуть на годину тому. Якщо зміна в магазині триває з 22:00 до 06:00 і неоплачуваної перерви немає, працівник фактично відпрацює дев’ять годин.

Цю годину роботодавцю потрібно внести в табель та сплатити. Про це повідомляє сайт Torgsoft.

Перерахунок необхідний для працівників, зміна яких охоплює момент переходу: продавців цілодобової точки, охоронців, комірників та інших працівників з нічним графіком. Зазначимо, що навіть під час воєнного стану у деяких компаніях залишаються нічні зміни.

Як враховувати відпрацьований час та нічні години

Вночі вважається час з 22:00 до 06:00. За статтею 108 КЗпП доплата за кожну годину нічної роботи повинна становити не менше ніж 20% годинної тарифної ставки або окладу. Якщо під час неоплачуваної перерви працівник справді вільний від обов’язків, цей період не включають у робочий час. Одного запису "обід" у графіку недостатньо: якщо працівник продовжує обслуговувати покупців або виконувати інші завдання, віднімати цей час не можна.

При ставці 100 грн та доплаті 20% дев’ять годин, що увійшли до норми робочого часу, коштуватимуть 1 080 грн до утримань: 900 грн основної оплати та 180 грн нічної доплати. Якщо співробітник дійсно відпочивав під час неоплачуваної півгодинної перерви, потрібно сплатити 8,5 години.

Як враховувати відпрацьований час та нічні години. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли повторну годину вважають понаднормовою

При піднесеному обліку перевіряють, чи не перевищено встановленої тривалості робочого дня. При сумованому обліку понаднормовий час визначається наприкінці облікового періоду: фактично відпрацьований час порівнюють з нормою. Тому дев’ятигодинна зміна сама по собі не означає, що одна година автоматично стає понаднормовою.

Якщо годину визнали понаднормовою, при погодинній оплаті її оплачують у подвійному розмірі, а нічну доплату нараховують окремо. Під час воєнного стану нічний час та гарантія підвищеної оплати зберігаються. Тижневу норму до 60 годин можуть встановити лише працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури.

Документи та розрахунки після зміни

Роботодавцю потрібно заздалегідь перевірити графік, час передачі зміни та порядок обліку. Відповідальний за табель повинен внести фактично відпрацьований час, перерви та нічний час. Для проміжку з 03:00 до 04:00 слід уточнити, чи вказано час до переведення годинника або після нього, щоб при розрахунку не виникло різночитань.

Якщо під час воєнного стану змінюються істотні умови праці чи оплати, працівника повідомляють до запровадження цих умов. Заднім числом зменшувати вже відпрацьовані години або належні доплати не можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перехід від літа до зими відбудеться раніше, ніж зазвичай.