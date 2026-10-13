Как переход на зимнее время влияет на отключения света: есть ли от него польза на самом деле

В переводе часов есть плюсы и минусы

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Переход на зимнее время помогает согласовать световой день с режимом потребления электроэнергии и смягчить вечерний пик. Это уменьшает нагрузку на энергосистему в часы, когда возрастает риск дефицита мощности и отключений.

Об этом в комментарии "РБК Украина" заявил энергетический эксперт Сергей Дяченко. По его словам, для энергетики такое изменение имеет преимущества, хотя перевод времени создает дополнительные трудности для транспортных расписаний.

Почему вечерний пик создает проблемы для энергосистемы

Пиковая нагрузка возникает, когда многие потребители одновременно включают электроприборы. В Украине обычно это происходит утром примерно с 7:00 до 10:00 и вечером – ориентировочно с 19:00 до 22:00.

Вечером люди возвращаются домой, включают освещение, бытовую технику и обогреватели. В такие часы энергосистеме важно не только иметь достаточный общий объем электроэнергии, но и быстро увеличивать производство, чтобы покрыть рост спроса.

"Переход на зимнее время может несколько смягчить вечерний пик", — сказал Сергей Дяченко.

Он объяснил это тем, что в результате "изменения" времени "световой день лучше согласуется с режимом потребления".

Как зимнее время может снизить риск отключений

Повреждения тепловой и гидроэнергетической генерации затрудняют покрытие пиковых нагрузок. Атомные электростанции обеспечивают значительную часть потребностей страны, однако энергосистеме нужны мощности, которые можно быстро регулировать в соответствии с изменениями спроса.

"Если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления – в частности переход на зимнее время – может уменьшить потребность в потенциальных отключениях", – пояснил эксперт.

"Отрицательный аспект связан с тем, что нужно переводить транспорт на новые графики движения. А это требует дополнительных затрат", — поделился Дяченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что переход от лета к зиме произойдет раньше обычного.