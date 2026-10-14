В "АТБ" ціни на м'ясні вироби впали до мінімуму: скоро вони знову підуть в гору

До 20 жовтня дешевше продають свинячий рулет, охолоджені курячі гомілки та стріпси

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Цього тижня "АТБ" знизив до мінімуму ціни на окремі м’ясні вироби та курятину. Акційні пропозиції діють до 20 жовтня. До добірки товарів зі знижками увійшли три позиції, повідомляє "Телеграф".

Докладніше про це читайте у матеріалі "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ"

Свинячий копчено-варений рулет "Своя лінія" у вакуумному пакованні коштує 319,89 грн/кг замість 448,35 грн/кг. Це пропозиція на ваговий м’ясний виріб: зазначена ціна стосується кілограма продукту.

Вигідна пропозиція

Охолоджені курячі гомілки "Наша Ряба" також продають дешевше. Їхня акційна ціна – 165,89 грн/кг, тоді як до зниження вони коштували 206,85 грн/кг.

Курячі стріпси MB FOODY зі смаками BARBECUE/BACON у пакованні 35 г подешевшали до 34,90 грн замість 50,30 грн. Для цієї позиції вартість указана за паковання.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у "АТБ" запустили нову акцію із супергероями.