В "АТБ" цены на мясные изделия упали до минимума: скоро они снова пойдут в гору

До 20 октября дешевле продают свиной рулет, охлажденные куриные голени и стрипсы.

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На этой неделе "АТБ" снизил до минимума цены на отдельные мясные изделия и курятину. Акционные предложения действуют до 20 октября. В подборку товаров со скидками вошли три позиции, сообщает "Телеграф".

Подробнее об этом читайте в материале "Скидки более 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ"

Свиной копчено-вареный рулет "Своя лінія" в вакуумной упаковке стоит 319,89 грн/кг вместо 448,35 грн/кг. Это предложение на весовое мясное изделие: указанная цена относится к килограмму продукта.

Выгодное предложение

Охлажденные куриные голени "Наша Ряба" также продают подешевле. Их акционная цена – 165,89 грн/кг, в то время как до снижения они стоили 206,85 грн/кг.

Куриные стрипсы MB FOODY со вкусами BARBECUE/BACON в упаковке 35 г подешевели до 34,90 грн вместо 50,30 грн. Для этой позиции стоимость указана за упаковку.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" запустили новую акцию с супергероями.