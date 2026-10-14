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В "АТБ" ціни на молочку впали так низько, що варто заглянути до магазину вже сьогодні

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Ціни знизились суттєво
Ціни знизились суттєво. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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Цього тижня "АТБ" знизив ціни на молочну продукцію та сири. Акції діють до 20 жовтня: дешевше продають вершкове масло, сири у пластинах, плавлені сири, кисломолочні продукти та йогурти, повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте у матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ"

Масло "Яготинське" екстра 82,5% у пачці 180 г коштує 89,90 грн замість 125,40 грн. Різниця між звичайною та акційною ціною становить 35,50 грн за пачку.

Популярні товари подешевшали

Сири "Комо" Кантрі та Традиційний жирністю 50% у пластинах, по 135 г, продають за 61,90 грн замість 87,90 грн кожен. Сир "Комо" Голландія 45% у такому самому форматі й вагою 135 г коштує 59,90 грн замість 84,90 грн.

Серед плавлених сирів подешевшав "Золотий резерв" Чеддер 38%, 70 г: його ціна – 17,90 грн замість 24,60 грн. "Золотий резерв" Дружба 40% та Вершковий 38% у пакованнях по 70 г також коштують по 17,90 грн, тоді як попередня ціна кожного становила 28,60 грн.

Знижки потішать дорослих і дітей

Кисломолочний продукт "Актімель" вагою 100 г зі смаками Полуниця, Лісові ягоди та Мультифрукт продають по 18,50 грн замість 25,70 грн. Йогурти "Дольче" у пакованнях по 280 г коштують 31,90 грн замість 44,40 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", пельмені в "АТБ" подешевшали майже вдвічі: таких цін давно не було.

Теги:
#Акції #Знижки #Молочні продукти #АТБ