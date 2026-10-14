В "АТБ" цены на молочку упали так низко, что стоит заглянуть в магазин уже сегодня

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На этой неделе "АТБ" снизил цены на молочную продукцию и сыры. Акции действуют до 20 октября: дешевле продают сливочное масло, сыры в пластинах, плавленые сыры, кисломолочные продукты и йогурты, сообщает "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале: "Скидки более 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ"

Масло "Яготинське" экстра 82,5% в пачке 180 г стоит 89,90 грн вместо 125,40 грн. Разница между обычной и акционной ценой составляет 35,50 грн за пачку.

Популярные товары подешевели

Сыры "Комо" Кантри и Традиционный жирность 50% в пластинах, по 135 г, продают за 61,90 грн вместо 87,90 грн каждый. Сыр "Комо" Голландия 45% в том же формате и весом 135 г стоит 59,90 грн вместо 84,90 грн.

Среди плавленых сыров подешевел "Золотий резерв" Чеддер 38%, 70 г: его цена – 17,90 грн. вместо 24,60 грн. "Золотий резерв" Дружба 40% и Сливочный 38% в упаковках по 70 г также стоят по 17,90 грн., тогда как предыдущая цена каждого составляла 28,60 грн.

Скидки порадуют взрослых и детей

Кисломолочный продукт "Актімель" весом 100 г со вкусами Клубника, Лесные ягоды и Мультифрукты продают по 18,50 грн вместо 25,70 грн. Йогурты "Дольче" в упаковках по 280 г стоят 31,90 грн. вместо 44,40 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", пельмени в "АТБ" подешевели почти вдвое: таких цен давно не было.