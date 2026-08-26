Рисова вода творить дива на кухні: мало хто користується цим лайфхаком
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Замість раковини — у справу
Мутну воду після промивання рису зазвичай зливають у раковину. Тим часом ця рідина здатна замінити одразу кілька засобів для чищення на кухні.
Про цю властивість рисової води розповіло видання Apartment Therapy. За даними видання, у традиційних азіатських сім’ях цю рідину майже ніколи не виливають.
Під час промивання рису з його поверхні змивається тонкий шар крохмалю, і він залишається у воді у вигляді найдрібніших завислих частинок. Саме ці частинки працюють як м'який природний абразив. Вони знімають жир і дрібні забруднення, але при цьому не дряпають поверхню й не містять агресивної хімії.
Як використовувати воду після промивання рису
Найпростіше використовувати рисову воду для миття жирного посуду або для видалення застиглих плям на плиті. Також вона добре справляється і з запахами. Достатньо замочити в рисовій воді на пів години пластиковий контейнер для їжі, дерев'яну дошку для нарізання чи банку з-під спецій, і сторонній запах зникне.
Є в цієї рідини застосування і за межами мийки. Якщо змочити в рисовій воді серветку з мікрофібри й протерти дерев'яні меблі круговими рухами, крохмаль злегка відполірує дерево та поверне поверхні природний блиск.
Для прибирання варто використовувати лише другу або третю воду після промивання рису, оскільки саме в ній концентрація крохмалю вища, а пилу й сміття менше, ніж у першій. Використовувати її потрібно одразу або зберігати в холодильнику не довше кількох днів, інакше вона просто почне псуватися, як і будь-яка крохмалиста рідина.