Рисова вода творить дива на кухні: мало хто користується цим лайфхаком

Замість раковини — у справу

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Мутну воду після промивання рису зазвичай зливають у раковину. Тим часом ця рідина здатна замінити одразу кілька засобів для чищення на кухні.

Про цю властивість рисової води розповіло видання Apartment Therapy. За даними видання, у традиційних азіатських сім’ях цю рідину майже ніколи не виливають.

Під час промивання рису з його поверхні змивається тонкий шар крохмалю, і він залишається у воді у вигляді найдрібніших завислих частинок. Саме ці частинки працюють як м'який природний абразив. Вони знімають жир і дрібні забруднення, але при цьому не дряпають поверхню й не містять агресивної хімії.

Як використовувати воду після промивання рису

Найпростіше використовувати рисову воду для миття жирного посуду або для видалення застиглих плям на плиті. Також вона добре справляється і з запахами. Достатньо замочити в рисовій воді на пів години пластиковий контейнер для їжі, дерев'яну дошку для нарізання чи банку з-під спецій, і сторонній запах зникне.

Є в цієї рідини застосування і за межами мийки. Якщо змочити в рисовій воді серветку з мікрофібри й протерти дерев'яні меблі круговими рухами, крохмаль злегка відполірує дерево та поверне поверхні природний блиск.

Зображення згенероване ШІ

Для прибирання варто використовувати лише другу або третю воду після промивання рису, оскільки саме в ній концентрація крохмалю вища, а пилу й сміття менше, ніж у першій. Використовувати її потрібно одразу або зберігати в холодильнику не довше кількох днів, інакше вона просто почне псуватися, як і будь-яка крохмалиста рідина.