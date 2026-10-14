Мокрая обувь высохнет за ночь без батареи: просто положите внутрь это

Сухая крупа используется в быту

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Просушить мокрую обувь поможет обычный сухой рис. Эта крупа впитает часть влаги и подсушит внутреннюю поверхность обуви.

Для этого достаточно насыпать рис в небольшие тканевые мешочки или чистые носки и положить их внутрь обувки. Об этом сообщает "Телеграф".

Как рис впитывает влагу

Сухие рисовые зёрна впитывают влагу из окружающей среды. В мокром ботинке они постепенно забирают часть влаги, пока сохнет сама обувь. Рис нужен сухой и невареный.

Ткань удерживает зёрна, но пропускает влагу. Мешочки удобнее, чем рис, насыпанный прямо в обувь: крупа не забивается под стельку, в швы и в носочную часть. Мешочек должен свободно помещаться внутри – не набивайте его слишком плотно.

Сушка обуви с помощью риса/Фото: ИИ

Как подготовить обувь к сушке

Сначала слейте воду и промокните сухой тканью те влажные участки, до которых можете добраться. Ослабьте шнуровку и раскройте язычок, чтобы внутрь поступал воздух. Если стельки съёмные, выньте их и сушите отдельно.

Положите мешочки с рисом внутрь обуви и оставьте её на ночь в сухом проветриваемом месте. Не убирайте обувь в пакет или коробку: влаге, которая испаряется, нужно выходить. Утром достаньте мешочки. Если подкладка всё ещё влажная, замените рис сухим и продолжайте сушить обувь.

Отметим, мутную воду после промывания риса обычно сливают в раковину. Между тем эта жидкость способна заменить сразу несколько чистящих средств на кухне.