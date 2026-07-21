Забудьте про прісний рис: шеф-кухар розкрив секрет смачного розсипчастого гарніру

Цю помилку під час приготування рису допускає більшість людей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Білий рис здається однією з найпростіших страв. Однак один невеликий кулінарний прийом може повністю змінити його смак і перетворити звичайний гарнір на смачну страву.

Шеф-кухар Хуанхо Лопес розповів, на яку деталь під час приготування варто звернути увагу. За словами кулінара, головний секрет полягає не у складних інгредієнтах, а у правильній ароматній основі, передає видання "Los Andes".

Замість звичайної води він пропонує використовувати бульйон, а перед варінням додати часник і лавровий лист.

Чому варто замінити воду на бульйон

Під час варіння вода лише допомагає рису стати м’яким, але майже не впливає на його смак. Бульйон працює інакше — він насичує зерна ароматами та спеціями ще під час приготування.

Завдяки такому способу рис перестає бути просто додатком до основної страви та стає повноцінним ароматним гарніром.

Як приготувати смачний рис за методом Хуанхо Лопеса

Шеф-кухар радить спочатку розкрити аромат спецій, а вже потім додавати рідину.

Для цього потрібно:

обсмажити три зубчики часнику в невеликій кількості олії;

додати рис і перемішувати його близько хвилини, щоб зерна вкрилися олією;

покласти два лаврові листки;

залити гарячим бульйоном у потрібній кількості;

варити рис на слабкому вогні під частково закритою кришкою;

після того як рідина повністю вбереться, вимкнути вогонь і залишити рис ще на 5 хвилин.

Перед подачею лаврове листя краще прибрати, а зерна акуратно розділити виделкою.

Як приготувати смачний рис. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Як зробити рис розсипчастим

Навіть хороший рецепт можна зіпсувати неправильним приготуванням. Одна з найпоширеніших помилок — надлишок рідини або часте перемішування.

Щоб рис залишився смачним і розсипчастим, варто:

додавати бульйон у правильній кількості;

після закипання зменшувати вогонь;

не перемішувати рис без потреби;

залишати його настоятися кілька хвилин після завершення варіння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про простий кулінарний трюк — один інгредієнт у фарші допомагає зробити котлети неймовірно соковитими.