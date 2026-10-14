Змінив розкіш на простоту: який годинник носить мер Києва Кличко (фото)

У колекції чиновника є і люксові моделі

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Мер Києва Віталій Кличко остаточно змінив свій звичний годинниковий "гардероб". Якщо раніше на його зап’ясті помічали статусний швейцарський люкс, то тепер він перейшов на практичний мілітарі-стиль.

На свіжих кадрах видно, що міський голова носить потужний мультиспортивний і тактичний годинник від американського бренду Garmin (із серії fenix або tactix). І це логічний вибір для сьогоднішніх умов: протиударний корпус, титановий захист, вбудована навігація, моніторинг показників та межі автономності без зайвого пафосу.

В Україні вартість такого аксесуара становить від 40 700 до 103 499 гривень (залежно від покоління, розміру корпусу 43/47/51 мм, наявності AMOLED або Solar-екрану та матеріалів на кшталт сапфірового скла та титану).

Віталій Кличко з годинником Garmin/Фото: Getty Images

Годинник Garmin fenix 7

Зазначимо, у своїй останній декларації Кличко зазначив, що є власником 7 дорогих наручних годинників. Точна назва моделей, їх вартість, а також дату їхнього набуття політик не повідомляв.

Дорогі годинники у декларації Віталія Кличка

Дорогі годинники у декларації Віталія Кличка

Дорогий годинник у декларації Віталія Кличка

IWC

У декларації Кличка заявлено, що він має пару механічних аксесуарів від IWC. IWC Schaffhausen (International Watch Company) — швейцарський бренд люксового годинника, заснований в 1868 році американським годинникарем Флорентіном Аріосто Джонсом у Шаффхаузені.

Бренд поєднує американські інженерно-виробничі технології із традиційною швейцарською майстерністю. IWC відомий лаконічним, функціональним дизайном, надійною механікою та культовими лінійками для пілотів, автоспорту та занурень. Діапазон цін варіюється від $5 000 до $200 000+.

Franсk Muller

Мер Києва може похвалитися колекцією із трьох годинників від цієї компанії. Franck Muller — швейцарський бренд елітних годинників, заснований у 1992 році годинниковим майстром Франком Мюллером та підприємцем Варваном Сірмекешем. Бренд відомий як "Майстер ускладнень" (Master of Complications) завдяки найскладнішим годинним механізмам, інноваційним ускладненням (турбійони, вічні календарі, годинники зі стрибаючою годиною) і впізнаваним вигнутим корпусам бочкоподібної форми (Cintrée Curvex), а також великим арабським цифрам. Діапазон цін – від $6 000 до $500 000+.

Відомо, що Кличко має годинник Franck Muller Freedom. Оригінальний аксесуар коштує від $3500 до $15000+.

Віталій Кличко з годинником Franck Muller Freedom/Фото: imidge.com.ua

Mont Blanc

Кличко має 2 хронографи Mont Blanc. Montblanc (Montblanc International GmbH) — німецький бренд предметів розкоші, заснований в 1906 році в Гамбурзі й прославився своїми преміальними пуховими ручками. Годинний напрямок компанія запустила у 1997 році у швейцарському місті Ле-Локль. По-справжньому високий статус у світі високого годинникового мистецтва Montblanc отримав після приєднання легендарної швейцарської мануфактури Minerva, яка славиться своїми бездоганними ручними хронографами. Діапазон цін – від $1 000 до $40 000+.

Відомо, що Віталій є власником моделі Montblanc TimeWalker 101551. На цей час вартість такого хронографа оцінюється в 1761 $.

Віталій Кличко з годинником Montblanc TimeWalker 101551/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Крім того, в колекції колишнього боксера є аксесуар Montblanc Timewalker Date Automatic ціною до 4 тисяч доларів.

Віталій Кличко з годинником Montblanc Timewalker Date Automatic/Фото: imidge.com.ua

Montblanc Timewalker Date Automatic

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нечасто з’являється на публіці з годинниками, які одразу привертають увагу. Водночас у його декларації за 2025 рік є ціла добірка швейцарського годинникового люксу.