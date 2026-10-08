Образ для бідних і фальшива простота: який годинник носить Путін і чому його так просто не купити (фото)

Модель складно назвати рядовим масмаркетом

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Російська пропаганда наполегливо намагається зліпити з російського голови Володимира Путіна "людину з народу", проте деталі його гардеробу викривають це лицемірство. Залишившись без європейських брендів через санкції, Володимир Путін перейшов на вітчизняний "ексклюзив", майстерно замаскований простоту.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на останні фотографії Путіна у відкритих джерелах. Як видно, на зап’ясті господаря Кремля красується індивідуальне спецзамовлення від петергофської Імператорської фабрики (ІПФ).

Цю модель він носить з 2022 року – замість звичних швейцарських Blancpain та IWC.

Володимир Путін. Фото: Getty Images

Що особливого в цьому годиннику

Зовні годинник виглядає гранично стримано: матовий чорний циферблат, прості арабські цифри та класичний стиль мілітарі. Ні дати, ні звичного для дорогих лінійок декору мануфактури тут немає. Аксесуар справляє враження підкреслено простого та практичного інструменту.

Вся суть у деталях. На механізмі стоїть тавро ІПФ з посиланням на 1721 року – епоху Петра I, до постаті якого Володимир Путін регулярно звертається у публічних виступах.

Виробництво на годинник на Імператорській петергофській фабрикі

Ще один показовий момент – походження аксесуара. Раніше Путін носив дорогий швейцарський годинник вартістю в десятки тисяч доларів. Зараз на його руці виріб російського виробництва, що прямо вкладається в риторику про імпортозаміщення.

При цьому модель складно назвати рядовим масмаркетом: це спеціальна серія, і її ціна істотно вища за вартість звичайних магазинних годинників.

Годинник давно став частиною суспільного стилю російського президента. Путін регулярно з’являвся у дорогих моделях, а деякі екземпляри навіть знімав з руки та дарував робітникам на заходах. Тому інтерес викликає як оформлення аксесуара, так і образ, який за допомогою його вибудовують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Путін різко перестав носити улюблений аксесуар.