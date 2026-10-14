Сменил роскошь на простоту: какие часы носит мэр Киева Кличко (фото)

В коллекции чиновника есть и люксовые модели

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Мэр Киева Виталий Кличко окончательно сменил свой привычный часовой "гардероб". Если раньше на его запястье замечали статусный швейцарский люкс, то теперь он полностью на практический милитари-стиль.

На свежих кадрах видно, что городской голова носит мощные мультиспортивные и тактические часы от американского бренда Garmin (из серии fenix или tactix). И это логичный выбор для сегодняшних условий: противоударный корпус, титановая защита, встроенная навигация, мониторинг показателей и границы автономности без лишнего пафоса.

В Украине стоимость такого аксессуара составляет от 40 700 до 103 499 гривен (в зависимости от поколения, размера корпуса 43/47/51 мм, наличия AMOLED или Solar-экрана и материалов вроде сапфирового стекла и титана).

Виталий Кличко с часами Garmin/Фото: Getty Images

Часы Garmin fenix 7

Отметим, в своей последней декларации Кличко указал, что является владельцем 7 дорогих наручных часов. Точное название моделей, их стоимость, а также дату их обретения политик не сообщал.

Дорогие часы в декларации Виталия Кличко

Дорогие часы в декларации Виталия Кличко

Дорогие часы в декларации Виталия Кличко

IWC

В декларации Кличко заявлено, что у него есть пара механических аксессуаров от IWC. IWC Schaffhausen (International Watch Company) — швейцарский бренд люксовых часов, основанный в 1868 году американским часовщиком Флорентином Ариосто Джонсом в Шаффхаузене.

Бренд сочетает американские инженерно-производственные технологии с традиционным швейцарским мастерством. IWC известен лаконичным, функциональным дизайном, надежной механикой и культовыми линейками для пилотов, автоспорта и погружений. Диапазон цен варьируется от ~$5 000 до $200 000+.

Franсk Muller

Мэр Киева может похвастаться коллекцией из трех часов от данной компании. Franck Muller — швейцарский бренд элитных часов, основанный в 1992 году часовым мастером Франком Мюллером и предпринимателем Варваном Сирмекешем. Бренд известен как "Мастер осложнений" (Master of Complications) благодаря сложнейшим часовым механизмам, инновационным усложнениям (турбийоны, вечные календари, прыгающие часы) и узнаваемым изогнутым корпусам бочкообразной формы (Cintrée Curvex), а также крупным арабским цифрам. Диапазон цен — от $6 000 до $500 000+.

Известно, что у Кличко есть часы Franck Muller Freedom. Оригинальный аксессуар стоит от $3 500 до $15 000+.

Виталий Кличко с часами Franck Muller Freedom/Фото: imidge.com.ua

Mont Blanc

У Кличко есть 2 хронографа Mont Blanc. Montblanc (Montblanc International GmbH) — немецкий бренд предметов роскоши, основанный в 1906 году в Гамбурге и изначально прославившийся своими премиальными перьевыми ручками. Часовое направление компания запустила в 1997 году в швейцарском городе Ле-Локль. По-настоящему высокий статус в мире высокого часового искусства Montblanc получил после присоединения легендарной швейцарской мануфактуры Minerva, славящейся своими безупречными ручными хронографами. Диапазон цен — от $1 000 до $40 000+.

Известно, что Виталий является владельцем модели Montblanc TimeWalker 101551. На данный момент стоимость такого хронографа оценивается в 1 761$.

Виталий Кличко с часами Montblanc TimeWalker 101551/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Кроме того, в коллекции бывшего боксера есть аксессуар Montblanc Timewalker Date Automatic ценой до 4 тысяч долларов.

Виталий Кличко с часами Montblanc Timewalker Date Automatic/Фото: imidge.com.ua

Montblanc Timewalker Date Automatic

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нечасто появляется на публике с часами, которые сразу привлекают внимание. В то же время, в его декларации за 2025 год есть целая подборка швейцарского часового люкса.