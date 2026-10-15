Народила дочку від баскетболіста: що відомо про ексдружину нового "Холостяка" Кравцова і як вона виглядає зараз

У 16 років вона стала володаркою титулу "Міс Тернопіль"

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Український баскетболіст В’ячеслав Кравцов, який став новим героєм проєкту "Холостяк", раніше вже був одружений. Його колишня дружина — модель із Тернополя Еліна Руденко, яка здобула популярність завдяки конкурсам краси.

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"Телеграф" розповідає, чим займається дівчина, як виглядає і де живе після розлучення зі спортсменом.

Що відомо про Еліну Руденко — колишню дружину "Холостяка"?

Еліна народилася в Тернополі. У 16 років вона виборола титул "Міс Тернопіль", а у 2015 році стала першою віцеміс України, представивши своє місто на національному конкурсі краси.

З В’ячеславом Кравцовим дівчина познайомилася в Instagram. Першим ініціативу проявив баскетболіст, написавши ефектній моделі. Їхня перша зустріч відбулася взимку 2017 року в Києві. Згодом роман переріс у серйозні стосунки, і пара одружилася.

У 2021 році у подружжя народилася дочка Мелісса. Еліна продовжила займатися модельним бізнесом та вести активне життя. У своєму Instagram вона публікує фотографії з професійних зйомок та повсякденні кадри. Крім модельної кар’єри, Руденко також пов’язана з брокерською діяльністю та менеджментом.

Де зараз живе Еліна Руденко?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії стосунки подружжя стали погіршуватися. У результаті 2023 року сім’я розпалася.

За інформацією ЗМІ, після розлучення Еліна переїхала до Європи. Зараз вона, ймовірно, живе у Барселоні разом із дочкою Меліссою та продовжує розвивати кар’єру моделі.

Раніше В’ячеслав Кравцов також опинився в центрі обговорень через роботу в Москві у 2015 році. Після оголошення його новим героєм шоу "Холостяк" українці розкритикували вибір творців проєкту, згадавши його спортивну кар’єру в Росії.