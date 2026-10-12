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Шкіра пітона за сотні тисяч. Розкішний аксесуар Ярослави Магучіх вражає (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Ярослава Магучіх Новина оновлена 12 жовтня 2026, 10:22
Ярослава Магучіх. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Сумка, уславлена ​​принцесою Діаною

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Українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продемонструвала стильний образ із культовою сумкою Lady Dior від французького дому Dior. Аксесуар виконаний з екзотичної шкіри пітона.

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Виразна фактура та глибокий відтінок сумки додали образу елегантності. "Телеграф" з'ясував, чим відома Lady Dior і скільки вона коштує.

Ярослава Магучіх
Фото: facebook.com/Mahuchikh

Чим примітна сумка Lady Dior

Lady Dior – одна з найупізнаваніших моделей у світі люксових аксесуарів. Вона має жорстку прямокутну форму, короткі округлі ручки та фірмову стьобану фактуру. Дизайн довершують металеві підвіски з літерами D.I.O.R. – візитна картка сумки.

Ярослава Магучіх
Фото: facebook.com/Mahuchikh

Модель прославилася завдяки принцесі Діані й згодом стала символом французької елегантності. Lady Dior досі обирають знаменитості та шанувальники високої моди. Різноманітність матеріалів і відтінків дозволяє підібрати сумку на будь-який смак.

Скільки коштує сумка Ярослави Магучіх

Вироби з екзотичної шкіри належать до преміального сегмента і можуть коштувати тисячі доларів. У бутиках нова сумка коштує близько $5,300-$5,500 (близько 215 000-225 000 грн).

сумка Діор леді
Фото: luxity.co.za

За оцінками ринку люксових аксесуарів, мініатюрна Lady Dior із натуральної шкіри пітона на вторинному ринку може коштувати приблизно 2500-3900 доларів. У перерахунку це близько 143-160 тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від стану сумки, її конкретної версії, комплектації та продавця.

сумка Леді Діор
Фото: ldj.com

Олімпійська чемпіонка не вперше демонструє любов до дорогих аксесуарів. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ярослава Магучіх показала сумочку від Jimmy Choo.

Теги:
#Сумка #Dior #Ярослава Магучіх