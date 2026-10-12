Шкіра пітона за сотні тисяч. Розкішний аксесуар Ярослави Магучіх вражає (фото)

Сумка, уславлена ​​принцесою Діаною

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Українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продемонструвала стильний образ із культовою сумкою Lady Dior від французького дому Dior. Аксесуар виконаний з екзотичної шкіри пітона.

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Виразна фактура та глибокий відтінок сумки додали образу елегантності. "Телеграф" з'ясував, чим відома Lady Dior і скільки вона коштує.

Чим примітна сумка Lady Dior

Lady Dior – одна з найупізнаваніших моделей у світі люксових аксесуарів. Вона має жорстку прямокутну форму, короткі округлі ручки та фірмову стьобану фактуру. Дизайн довершують металеві підвіски з літерами D.I.O.R. – візитна картка сумки.

Модель прославилася завдяки принцесі Діані й згодом стала символом французької елегантності. Lady Dior досі обирають знаменитості та шанувальники високої моди. Різноманітність матеріалів і відтінків дозволяє підібрати сумку на будь-який смак.

Скільки коштує сумка Ярослави Магучіх

Вироби з екзотичної шкіри належать до преміального сегмента і можуть коштувати тисячі доларів. У бутиках нова сумка коштує близько $5,300-$5,500 (близько 215 000-225 000 грн).

За оцінками ринку люксових аксесуарів, мініатюрна Lady Dior із натуральної шкіри пітона на вторинному ринку може коштувати приблизно 2500-3900 доларів. У перерахунку це близько 143-160 тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від стану сумки, її конкретної версії, комплектації та продавця.

Олімпійська чемпіонка не вперше демонструє любов до дорогих аксесуарів. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ярослава Магучіх показала сумочку від Jimmy Choo.