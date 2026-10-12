Меланія присоромила власного чоловіка: Трамп не стримався на людях (відео)

Глава Білого дому розкрив несподівану деталь стосунків із дружиною

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Дональд Трамп несподівано розповів, що його дружина невдоволена його поведінкою. За словами американського президента, Меланія вважає деякі його жести неелегантними та невідповідними для глави держави.

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Розповідь глави Білого дому здивувала користувачів соцмереж. Їх зацікавив і зміст бесіди, і те, як перша леді звертається до чоловіка, передає видання irishstar.

Фото: Getty Images

У суботу, 10 жовтня, на передвиборчому мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, американський лідер говорив про зовнішню політику й економіку, а потім несподівано заговорив про дружину. Політичний блогер Acyn Torabi звернув увагу, що саме тоді Трамп зробив зізнання, яке викликало запитання у користувачів мережі.

"Знаєте, моїй дружині не подобається, коли я це роблю", – розповів президент. За його словами, Меланія запитує, чи обов'язково йому супроводжувати свої слова певними жестами, а саме, коли він підіймає руки вгору та рухає кулаками.

Trump: My wife hates when I do this, “Sir, you know…” https://t.co/8bTcDeK6rb — Acyn (@Acyn) October 10, 2026

"Вона каже, що: "Сер, це зовсім не елегантно. Це не по-президентськи", – заявив Трамп. На зауваження дружини він відповів: "Може, це й не президентський вигляд, але я здобув переконливу перемогу на виборах".

Реакція соцмереж

Після публікації відео в соцмережі X користувачі обговорили жести Трампа та одну несподівану деталь його розповіді. Глядачів заінтригувало, що Меланія звертається до свого власного чоловіка зі словом "сер":

"Не можу повірити, що Меланія називає його сером"

"Ваша дружина називає вас сером? Схоже на сповнений любові шлюб"

"Не можу повірити, що Меланія називає його сером"

"Ваша дружина називає вас сером? Схоже на люблячий шлюб"