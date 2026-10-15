Обручка Зеленського виявилася із секретом (фото)
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Президент пояснив, що каблучка стала завеликою і спадала з безіменного пальця, але не захотів зменшувати її у ювеліра.
Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці правої руки. На крупному плані добре видно її лаконічний вигляд: вузька гладка смужка світлого металу без помітного декору й каменів.
Каблучка має рівну ширину й глянцеву поверхню. На зовнішньому боці, що потрапив у кадр, не видно гравіювання чи рельєфного візерунка. Світло відбивається від заокругленої поверхні яскравим сріблясто-білим відблиском.
Прикраса сидить вільно й має трохи завеликий вигляд. Саме розмір, як раніше пояснював сам Зеленський, став причиною, через яку він переніс обручку з безіменного пальця на середній: з попереднього місця вона спадала.
Дружина пропонувала зменшити каблучку в ювеліра. Однак Зеленський відмовився – на той час він уже звик носити її на середньому пальці.
На повноростовому знімку тонкий світлий обідок також помітний на правій руці: він вирізняється на тлі темного одягу президента.
Як повідомляв "Телеграф", під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва 4 жовтня увагу привернув один з охоронців Володимира Зеленського.