Обручка Зеленського виявилася із секретом (фото)

Президент пояснив, що каблучка стала завеликою і спадала з безіменного пальця, але не захотів зменшувати її у ювеліра.

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Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці правої руки. На крупному плані добре видно її лаконічний вигляд: вузька гладка смужка світлого металу без помітного декору й каменів.

Розмір каблучки став причиною, через яку Зеленський переніс її з безіменного пальця на середній. Фото: Getty Images

Каблучка має рівну ширину й глянцеву поверхню. На зовнішньому боці, що потрапив у кадр, не видно гравіювання чи рельєфного візерунка. Світло відбивається від заокругленої поверхні яскравим сріблясто-білим відблиском.

Прикраса сидить вільно й має трохи завеликий вигляд. Саме розмір, як раніше пояснював сам Зеленський, став причиною, через яку він переніс обручку з безіменного пальця на середній: з попереднього місця вона спадала.

Дружина пропонувала зменшити каблучку в ювеліра. Однак Зеленський відмовився – на той час він уже звик носити її на середньому пальці.

На повноростовому знімку тонкий світлий обідок також помітний на правій руці: він вирізняється на тлі темного одягу президента.

Зеленський носить обручку на середньому пальці правої руки. Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва 4 жовтня увагу привернув один з охоронців Володимира Зеленського.