Родила дочь от баскетболиста: что известно об экс-жене нового "Холостяка" Кравцова и как она выглядит сейчас

В 16 лет она стала обладательницей титула "Мисс Тернополь"

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Украинский баскетболист Вячеслав Кравцов, ставший новым героем проекта "Холостяк", ранее уже состоял в браке. Его бывшая супруга — модель из Тернополя Элина Руденко, которая получила известность благодаря конкурсам красоты.

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"Телеграф" рассказывает, чем занимается девушка, как выглядит и где живет после расставания со спортсменом.

Что известно об Элине Руденко — бывшей жене "Холостяка"?

Элина родилась в Тернополе. В 16 лет она завоевала титул "Мисс Тернополь", а в 2015 году стала первой вице-мисс Украины, представив свой город на национальном конкурсе красоты.

С Вячеславом Кравцовым девушка познакомилась в Instagram. Первым инициативу проявил баскетболист, написав эффектной модели. Их первая встреча состоялась зимой 2017 года в Киеве. Впоследствии роман перерос в серьезные отношения, и пара поженилась.

В 2021 году у супругов родилась дочь Мелисса. Элина продолжила заниматься модельным бизнесом и вести активную жизнь. В своем Instagram она публикует фотографии с профессиональных съемок и повседневные кадры. Кроме модельной карьеры, Руденко также связана с брокерской деятельностью и менеджментом.

Где сейчас живет Элина Руденко?

После начала полномасштабного вторжения России отношения супругов стали ухудшаться. В итоге в 2023 году семья распалась.

По информации СМИ, после развода Элина переехала в Европу. Сейчас она, предположительно, живет в Барселоне вместе с дочерью Мелиссой и продолжает развивать карьеру модели.

Ранее Вячеслав Кравцов также оказался в центре обсуждений из-за работы в Москве в 2015 году. После объявления его новым героем шоу "Холостяк" украинцы раскритиковали выбор создателей проекта, вспомнив о его спортивной карьере в России.