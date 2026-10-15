У Лондоні помітили копію Зеленського з різким посланням Путіну (фото)

Напис на кепці сувенірного двійника президента України адресований главі Росії

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У Лондоні помітили "копію" президента України Володимира Зеленського з різким посланням Володимиру Путіну. Його розмістили на кепці: російського президента просто посилають. Саме ця деталь головного убору привертає увагу до сувенірного двійника.

Йдеться про сувенір на вулицях британської столиці. Схожість з українським президентом і адресований Путіну напис поєднані в одному образі: кепка тут слугує місцем для політичного висловлювання.

Українська символіка трапляється серед лондонських сувенірів. У цьому випадку увагу привертає конкретне звернення до російського президента – різке послання розмістили просто на головному уборі "копії" Зеленського.

Українська символіка з'являється серед сувенірів на вулицях британської столиці. Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва 4 жовтня увагу привернув один з охоронців Володимира Зеленського – ще один приклад того, як помітними стають деталі довкола українського президента: під час візиту до Києва. На відміну від сувенірної "копії" Зеленського в Лондоні, тут ідеться про охоронця, тому джерело наводить лише порівняльний контекст щодо уваги до об'єктів і людей довкола президента.