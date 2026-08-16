Путін ходить з охоронцями до туалету: один із них збирає його біологічні відходи до валізи – навіщо?

Ця "валізка" з біоматеріалами відразу вирушає до Москви

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Володимир Путін настільки боїться витоку інформації про своє здоров’я, що за ним під час закордонних поїздок можуть йти охоронці навіть у туалет. Один із супутніх, за цією версією, відповідає за особливо незвичне завдання — збирає біологічні відходи російського президента і відвозить їх із собою у спеціальній валізі.

Журналісти "Навальний LIVE" у своєму сюжеті згадують історію, про яку ще 2022 року писало французьке видання Paris Match. Тоді журналісти повідомляли, що у закордонних поїздках Путіна супроводжує спеціальний співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), якому доручено збирати його сечу та екскременти. Їх поміщають у спеціальні пакети, а потім вивозять до Росії.

У сюжеті також звертають увагу на епізод із самітом "нормандської четвірки" у Парижі у 2019 році. Кореспондент BBC Джона Фішер тоді зауважив, що Путіна до туалету супроводжувала ціла група охоронців. На виході один з них тримав валізу.

За Путіним йде людина з "валізкою"

Навіщо Кремлю може знадобитися така процедура? Версія, яку наводили автори розслідування 2022 року, полягає у прагненні не допустити потрапляння зразків біоматеріалів Путіна до іноземних спецслужб. За ними потенційно можна розшифрувати ДНК, дізнатися про всі хвороби та ліки або навіть знайти далеких родичів та позашлюбних дітей.

Нагадаємо, щоб не бути отруєним, Путін носить із собою спеціальний термо-кухоль. Вперше він з’явився на публіці після анексії українського Криму.