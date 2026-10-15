Надпись на кепке сувенирного двойника украинского президента адресована главе России

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Лондоне заметили "копию" президента Украины Владимира Зеленского с резким посланием Владимиру Путину. Его разместили на кепке: российского президента попросту посылают. Именно эта деталь головного убора привлекает внимание к сувенирному двойнику.

Речь идет о сувенире на улицах британской столицы. Сходство с украинским президентом и адресованная Путину надпись объединены в одном образе: кепка здесь служит местом для политического высказывания.

Украинская символика встречается среди лондонских сувениров. В этом случае внимание привлекает конкретное обращение к российскому президенту – резкое послание поместили прямо на головном уборе "копии" Зеленского.

Украинская символика появляется среди сувениров на улицах британской столицы. Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября внимание привлёк один из телохранителей Владимира Зеленского – ещё один пример того, как детали вокруг украинского президента становятся заметными: на визите в Киев. В отличие от сувенирной "копии" Зеленского в Лондоне, здесь речь идёт об охраннике, поэтому источник даёт лишь сравнительный контекст о внимании к объектам и людям вокруг президента.