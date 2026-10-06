Путін хоче лише одного: у Порошенка пояснили вигнання Гончаренка

Позиція депутата не збіглася з позицією партії

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У фракції "Європейська солідарність" (ЄС) прокоментували виключення депутата Олексія Гончаренка. Політична сила одноголосно ухвалила це рішення на тлі скандальних заяв парламентаря.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп Ахтем Чийгоз. Гончаренко ділився своїми думками із депутатами, проте колеги його не підтримали.

"Він (Гончаренко) сказав, що це його думка, така позиція. Вони з позицією партії, фракції, як кажуть, не збігаються. Тут емоцій не повинно бути. Емоції в іншому напрямку. Партія, фракція, вона рухається з першого дня на цих базових принципах і ніколи ми не ставили під сумнів те, що держава і нація базується на цих принципах", — заявив Чийгоз.

Ахтем Чийгоз/Фото: facebook.com/ahtem.chiygoz

Чи стала несподіванкою заява Гончаренка?

"Питання не в тому, як я ставлюся до Гончаренка. Питання в тому, що є принципи. І те, що він останнім часом виклав свою позицію. Це його позиція, це не наша позиція", — зазначив нардеп.

Гончаренко говорить про переговори з Путіним

По-перше, це від нього (Гончаренка) не залежить. Попри те, що він там вважає, що він досить популярна людина і депутат Верховної Ради, має свою точку зору. Але є такі підходи, коли ти розумієш, що не можеш ігнорувати багато аспектів, коли говориш про такий підхід.

Ми вже проходили це. І він це точно знає, що були й стамбульські домовленості, були спроби поступок з боку перемовників при владі.

І всі за ці роки все зрозуміли, що бажання у Путіна на компроміси немає. Він має одне завдання — не може існувати незалежна успішна Україна для Росії. Це неприйнятно. А нація українці взагалі не входить до поняття Путіна свободи, гідності та самостійності", — сказав парламентар.

У Раді з’явився законопроєкт про відмову України від курсу на НАТО

Чийгоз також прокоментував новий скандал у ВР. Народна депутатка Анна Скороход (депутатська група "За майбутнє") зареєструвала у парламенті законопроєкт, який передбачає зміни до Конституції України щодо її нейтрального статусу та відмови від курсу на вступ до НАТО. Про реєстрацію відповідної законодавчої ініціативи у вівторок, 6 жовтня, повідомила народна депутатка Софія Федина ("Європейська солідарність").

"Скороход чортзна-що (зробила), зміни до Конституції у питанні НАТО. Ну що це? Це для чого робиться, коли ми знаємо, що конституцію під час війни міняти не можна, а це вкидається, навіщо?" — дивується Чийгоз.

Анна Скороход/Фото: Getty Images

Гончаренко, Гетьманцев та Терехов синхронно виступили із "мирними" заявами — що відомо

Нагадаємо, 2 жовтня одразу кілька українських політиків публічно заговорили про необхідність компромісів та завершення війни з Росією. Серед них — народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетьманцев, а також мер Харкова Ігор Терехов.Попри різні аргументи, їх поєднує спільна теза: звучать відкриті заклики чи натяки на те, що настав час шукати шляхи для домовленостей з РФ, щоб зупинити бойові дії.

Росія просить енергетичне перемир’я?

Президент України Володимир Зеленський пригрозив цим політикам, а через кілька днів Гончаренко опинився у "Миротворці".