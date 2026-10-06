Пішов проти "Армії, мови, віри". Виключити Гончаренка запропонував Порошенко

Депутати проголосували одностайно

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Народного депутата Олексія Гончаренка вирішили виключити з фракції "Європейська солідарність" (ЕС) через оприлюднений ним "мирний план". Пропозицію Петра Порошенка одностайно підтримали всі члени фракції, адже публікація Гончаренка зачіпала ключові цінності політичної сили.

Про це "Телеграфу" розповіла народна депутатка від ЄС, членкиня комітету з нацбезпеки і оборони Ірина Фріз.

Гончаренка виключили з фракції одностайно

"На засіданні фракції було обговорення "мирного плану" Гончаренка, який він опублікував, не довівши до відома членів фракції змістовну його частину. Відповідно, ми про це також дізналися з його публікації в медіа", – сказала вона.

За словами депутатки, під час обговорення ніхто з членів фракції не висловився на підтримку запропонованого бачення.

"Відповідно, з огляду на те, що візія Олексія була достатньо дискусійною, скажімо, для нас (адже вона зачіпала ключові ціннісні речі, які ми відстоюємо від 2019 року — це армія, мова, віра), було запропоновано Петром Олексійовичем, щоб подальші політичні шляхи, з огляду на несприйняття і непідтримку того, що опублікував один із членів нашої команди, мають бути окремими", – пояснила Фріз.

Ірина Фріз

Вона наголосила, що вся фракція підтримала цю пропозицію одноголосно. На наступному сесійному засіданні має бути оголошена заява про вихід Гончаренко з фракції ЕС.

"Є рішення фракції. Воно одностайне, воно ухвалене. Відповідний пакет документів буде подано на голову Верховної Ради від фракції. Подальші кроки — це оголошення. Що стосується подальшої комунікації з Олексієм Гончаренком, то ми комунікуємо всі з усіма", – сказала парламентарка.

Фріз висловилася щодо причин публікації

"Він політик, це його бачення. Він вирішив для себе необхідним опублікувати його з огляду на відсутність будь-якої комунікації або будь-якого бачення, яке було б представлено суспільству з боку влади", – вважає Фріз.

На її думку, причиною заяви Гончаренка стали "абсолютна мовчанка і закритість щодо будь-яких переговорних треків", а також відсутність діалогу з суспільством відносно перспектив завершення війни з боку влади.

"Ось цей вакуум і ця порожнеча в принципі стали підґрунтям для того, щоб Олексій Гончаренко як політичний діяч вважав для себе необхідним презентувати своє бачення через його публікацію", – резюмувала депутатка.

Раніше виключення Гончаренка з політичної сили прокоментував нардеп від ЄС Ахтем Чийгоз. За його словами, той ділився своїми думками із депутатами, проте колеги його не підтримали.

"Він (Гончаренко – ред.) сказав, що це його думка, така позиція. Вони з позицією партії, фракції, як кажуть, не збігаються. Тут емоцій не повинно бути. Емоції в іншому напрямку. Партія, фракція, вона рухається з першого дня на цих базових принципах і ніколи ми не ставили під сумнів те, що держава і нація базується на цих принципах", — заявив Чийгоз.

Нагадаємо, український поет Артем Полежака написав відкритого листа до лідера партії ЄС Петра Порошенка через скандальні заяви Гончаренка про поступки, на які повинна піти Україна, щоб припинити війну з РФ. Він висунув вимогу, щоб очільник ЄС повернув книги з його творами, подаровані раніше.