Сладости с политическим привкусом: новый дизайн шоколадных "николайчиков" покорил украинцев

Созданная с помощью ИИ картинка стала вирусной, а пользователи уже предлагают названия для необычного набора сладостей

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Ко Дню святого Николая украинцы предложили новый дизайн шоколадных фигурок: конфеты в форме Петра Порошенко и шоколадных зайцев с лицом Арсения Яценюка. Картинку создали с помощью искусственного интеллекта и она быстро стала популярной, собрав шутливые комментарии.

Изображение опубликовал пользователь @sickserg в Threads. На виртуальной полке магазина фигурки в красно-синей обёртке стоят рядом с золотистыми зайцами в очках.

ИИ превратил Порошенко и Яценюка в героев праздничного шоколадного набора

Как выглядят сладости

На сгенерированной картинке святому Николаю придали черты Петра Порошенко, сохранив белую бороду, праздничный наряд и подарки в руках. На обёртках видна надпись ROSHEN, а на ценниках указана цена – 79,85 грн за шоколадную фигурку весом 100 г.

Выбор Порошенко для этого образа связан с кондитерским бизнесом: пятый президент Украины – основатель корпорации Roshen. Важную роль в истории его бизнеса сыграла покупка Винницкой кондитерской фабрики вместе с отцом и братом. Позже на её базе выросла корпорация.

В нижнем ряду – золотистые шоколадные зайцы с длинными ушами, очками и лицом Арсения Яценюка. Бывший глава украинского правительства занимал пост премьера в 2014–2016 годах.

Что пользователи предложили в комментариях

Пользователь @__bayun__ заметил сходство шоколадного зайца с бывшим премьер-министром. Его комментарий к опубликованному изображению набрал 2720 отметок "Нравится".

"Яценюк хорошо получился. Как настоящий", – написал @__bayun__.

Пользовательница @nika_klybnikina предложила придумать название, обыграв сочетание двух видов фигурок. Автор поста @sickserg ответил, что оно звучит как название мультфильма.

"За двумя зайцами и одним Петром", – написала @nika_klybnikina.

Пользователи оценили сходство Яценюка и придумали название для набора

В другой ветке обсуждения пользовательница @red_witch_tairo усомнилась, что такой ассортимент существует на самом деле. А @ya_lysova написала, что готова купить подобные сладости.

"Я бы такое купила", – написала @ya_lysova.

Необычные сладости заинтересовали потенциальную покупательницу в комментариях

Как сообщал "Телеграф", Порошенко предложил членам фракции разойтись с Алексеем Гончаренко после публикации его спорного "мирного плана". Фракция приняла соответствующее решение.