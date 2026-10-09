Амбіції більші за власну партію: куди може націлитися Гончаренко після виходу з фракції "ЄС"

Після розриву з Порошенком Гончаренко може змінити політичний курс

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Олексій Гончаренко, ймовірно, залишиться позафракційним депутатом і розвиватиме власну політичну кар’єру. Політолог Ігор Рейтерович не очікує, що навколо нардепа сформується депутатська група.

Наступним кроком Гончаренка може стати участь у президентських виборах. Таку думку політолог висловив у коментарі "Телеграфу": "Я за мир і Терехов за мир", – що відбувається з партією Гетманцева та мера Харкова і чи є там місце Гончаренку

Гончаренко може розвивати власну політичну кар’єру

Рейтерович не думає, що довкола нардепа згуртуються колеги. За словами політолога, Гончаренко й раніше не мав помітного кола депутатів-однодумців. Зокрема, він тримався окремо і в "Європейській солідарності".

"Не думаю, що навколо Гончаренка збереться якась депутатська група, адже він ніколи не був відомий особливими контактами з іншими депутатами. Це не історія Разумкова", – сказав Ігор Рейтерович.

Політолог прогнозує, що Гончаренко буде активним позафракційним депутатом і водночас розбудовуватиме власний політичний напрям. На думку Рейтеровича, для цього можуть стати в пригоді "Гончаренко центри" – громадські організації, які можна використати для громадсько-політичного зростання.

"Це буде історія на рівні позафракційного депутата, але дуже активного. Поза цим, я вважаю, він почне вибудовувати свою окрему політичну кар’єру", – зазначив Рейтерович.

Ігор Рейтерович

Власна партія чи президентські вибори

Створити власну партію, вважає політолог, Гончаренку навряд чи вдасться. Натомість він може розглянути участь у президентських виборах. Ще один варіант залежатиме від того, яку систему виборів до парламенту запровадять.

"Не думаю, що власна партія – це ймовірний сценарій. А от піти на президента – таке може мати місце. Якщо залишать мажоритарні округи, то для Гончаренка не буде проблемою переобратися", – резюмував Ігор Рейтерович.

На прохання "Телеграфа" прокоментувати своє політичне майбутнє Гончаренко на момент публікації не відповів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ветеран Євген Дикий нагадав, коли минулого разу в Україні був сплеск "митротворців".