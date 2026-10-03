Відомий поет звернувся до Порошенка через Гончаренка: "Поверніть книги, які я подарував"

Заяви нардепа викликали обурення серед захисників України

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Український поет Артем Полежака написав відкритого листа до лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через заяви нардепа Олексія Гончаренка про поступки, на які повинна піти Україна, щоб припинити війну з РФ.

Відповідне звернення поет оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він висунув вимогу, щоб очільник "ЄС" повернув книги з його творами, подаровані раніше.

Що сказав Гончаренко?

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Україна може піти на поступки, щоб припинити війну з Росією. Зокрема, на його думку, це можуть бути питання нейтрального статусу, членства в НАТО та навіть територіальної цілісності України.

"Ми не можемо домовитись одразу про закінчення війни. Давайте домовлятись про все на світі. Про припинення ударів по портах, підприємствах, школах. Про все. Нам потрібно почати домовлятись. Ми не можемо перемогти Росію. Росія не може перемогти нас. Давайте говорити", — написав Гончаренко.

Олексій Гончаренко

Що написав Полежака?

Поет, який зараз служить в ЗСУ розповів, що підтримував Порошенка та його політичну силу на минулих виборах. Проте, зараз, після почутих висловлювань Гончаренка, він хотів би почути пояснення від очільника партії, членом якої є нардеп.

"Офіційне звернення Полежаки Артема Яковича, генія людства, до Порошенка Петра Олексійовича, керівника партії "Європейська солідарність". Шановний Петре Олексійовичу, звертаюсь до вас не як військовослужбовець ЗСУ, а як людина, поет і громадянин. Я голосував за вас на президентських виборах. Я голосував за вашу партію на парламентських виборах. Тому маю повне право спитати з вас", — написав Полежака.

Артем Полежака

Він зазначив, що здогадується, навіщо в партії Порошенка перебувають такі особи, як Гончаренко. Проте, на його думку, люди, які дозволяють собі подібні висловлювання, грають лише в мінус будь-якій українській політсилі.

"Я прекрасно розумію, чому ви тримаєте Олексія Гончаренка в своїй фракції. Бо він – магніт, який збирає навколо себе ватно-колаборантсько-капітулянтсько-ухилянтсько-проросійський електорат, який у перспективі може дати хороший процент на виборах. І якщо ви його виженете, то він це буде робити без вас. І ви розстроїтесь. Але і якщо ви його залишите – все одно нічого не отримаєте. Навіть маючи в складі своєї партії таку кількість прекрасних людей, яких я дуже поважаю. Бо якщо в діжку меду додати ложку гівна – ми отримаємо діжку гівна. За яку ніхто не проголосує. А той електорат, за який ви боретесь, не вийде за вас на Майдан. І ви знову ж таки розстроїтесь. Тобто ви в програші хоч так, хоч так. Але в першому випадку ви збережете гідність, свою і своїх колег. Не думаю, щоб ви цього не розуміли. Все ви прекрасно розумієте" — написав Полежака.

Петро Порошенко та Олексій Гончаренко

Він нагадав, що у 2018 році подарував Порошенку дві збірки своїх віршів. Але, через ганебну поведінку членів його партії, поет вимагає від п'ятого президента України їх повернути.

"Помните, в 2018му році на Книжковому Арсеналі ви підійшли до стенда видавництва "Люта Справа" і я подарував вам дві свої поетичні збірки: "Стіхи о жизні" і "Навісні пісні". Харошиє кнігі. Інтєрєсниє. То не могли б ви мені їх повернути? Бо ви їх все одно не читали. Якби читали, то щось би та й зрозуміли, і ніколи б не допустили в своїх рядах такого явища, як Альоша Гончаренко. А якщо б допустили, то знали б, що з цим робити. Якщо ви ці книжки десь загубили – нічого страшного, можете повернути грошима. Щоправда за цей час вони трохи подорожчали, тому для вас – символічні 30 ̶с̶р̶і̶б̶н̶я̶к̶і̶в̶ тисяч гривень. Я куплю на них деякі штучки, які зроблять мою службу приємнішою. Картка в першому коменті", — підкреслив Полежака.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, немов за командою, три українських політики виступили за "мир" з Росією.