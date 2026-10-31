Зима-невидимка? Метеоролог розповіла, чи чекати сніжних заметів в Україні

Сніжні опади в Україні багато в чому залежатимуть від температури повітряних мас

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Синоптики прогнозують, що перші снігопади в Україні очікуються на початку листопада. Проте взимку формуванню стійкого снігового покриву може заважати надходження теплого і вологого повітря з Атлантики.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. За її словами, точний прогноз зробити важко, оскільки все залежатиме від температури повітря.

Чи буде зима в Україні сніжною?

Метеорологиня зазначила, що вже є попередні прогнози щодо опадів у зимовий період в Україні. І вони свідчать про дещо нетипову для наших широт кількість снігу.

"Розрахунки показують, що опади можуть бути у межах норми або навіть вищі за неї на 20-40%, оскільки переважатиме надходження теплого і вологого повітря з Атлантики. Але все залежатиме від температури повітря. Якщо вона буде плюсовою, то опади будуть переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу, який швидко танутиме. За таких умов малоймовірно, що утвориться стійкий сніговий покрив. Той сніг, який випадатиме, швидко танутиме. А це – загроза ожеледі, налипання мокрого снігу. Також може бути крижаний дощ. Особливо у тих регіонах, де температура коливатиметься у межах нуля", — розповіла Балабух.

Віра Балабух. Фото ICTV

Де прогнозується перший сніг в Україні

Як повідомляв "Телеграф", перший сніг на початку листопада прогнозують у Києві, західних і центральних областях України. Найімовірніше, перший сніг з’явиться в Карпатах і прилеглих західних регіонах. Стійкий сніговий покрив очікується переважно в гірських районах.

А вже з 6 листопада опади прогнозуються і на північному сході України. В цей період очікується сніг у Харкові та області.

Прогноз щодо опадів у Харкові та області

Де вже випадав перший сніг

Нагадаємо, що 22 вересня розпочалось зі справжнього зимового сюрпризу — в Україні зафіксували перший сніг. У ДСНС Івано-Франківської області у вівторок вранці показали засніжену гору Піп Іван.

Сніг на горі Піп Іван. Фото dsns.gov.ua

Коли в Україні очікуються перші нічні заморозки

Як повідомляв "Телеграф, вже з 4 листопада температура повітря в Україні почне відчутно знижуватись. Холодне повітря спочатку дістанеться західних і північних областей, а протягом наступних днів пошириться на решту території України.

Вдень температура переважно становитиме +3…+9 °C, а вночі опускатиметься до -3…+3 °C. Ще прохолодніше буде наприкінці першої декади місяця. З 7 по 10 листопада нічна температура переважно триматиметься в межах 0…-5 °C, тоді як денна суттєво не зміниться.

Прогноз на 1-10 листопада. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що метеоролог Ігор Кібальчич дав детальний прогноз погоди на листопад в Україні.