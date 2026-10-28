До -6 °C вже у перші дні: синоптик дав детальний прогноз на листопад в Україні

На початку місяця очікується похолодання, у середині – циклони, а наприкінці можливе зменшення опадів

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Листопад традиційно вважається одним і найпохмуріших у році і 2026 виключенням не стане – почнеться в Україні та Східній Європі він з похолодання.

Як розповів "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич , з півночі прийде холодне повітря, а температура вночі спускатиметься до нуля. Невеликі морози очікуються вже після 5 листопада – у межах -1…-6 °C.

"Денна температура також помітно знизиться порівняно з жовтневими показниками і коливатиметься в діапазоні +2…+7 °C", – описує Кібальчич зміни на початку місяця. За прогнозом – очікується невеликий дощ, по Україні окрім півдня можливий слабкий мокрий сніг, який, втім не буде стійким.

Яка погода очікується після 10 листопада

Україну накриють циклони – і атлантичні, і південні. Очікується, що кількість опадів буде вищою за норму і це будуть дощі з домішкою мокрого снігу. Температура буде контрастна та неоднорідна по територіях, та в середньому відповідатиме кліматичній нормі: "вночі слід очікувати близько -2…+5 °C, вдень близько +3…+9 °C, у південно-східних областях в окремі дні +10…+15 °C".

Листопад в Україні почнеться з похолодання, а наприкінці місяця опадів стане менше

Яка погода очікується після 20 листопада

Третя декада листопада може стати більш стійкою з огляду на погоду. "Існує ймовірність встановлення області підвищеного атмосферного тиску, – каже метеоролог, – збільшиться кількість похмурих днів, однак опадів стане менше. Середньодобова температура становитиме близько 0 °C, у південній частині – вище цієї позначки на кілька градусів".

У листопаді кількість дощів очікується вище за норму у південних, центральних та південно-східних регіонах – на 20-40%. Подекуди на Лівобережжі температура буде на 1,5 – 1,7 °C градуси вище за норму. Очікувати стійкого снігу не варто – в другій та третій декадах буде тільки невеликий мокрий сніг.

Прогноз моделі CFS показує аномалію середньомісячної температури в Європі у листопаді

Як повідомляв "Телеграф", професорка Вазіра Мартазінова також дотримується думки, що в листопаді в Україні може випасти мокрий сніг, який, найімовірніше, швидко розтане. Метеорологи прогнозують, що стійкий сніг з’явиться пізніше – морози очікуються після Нового року.