Перші морози та сніг вже на підході: науковиця розповіла, якою буде погода в листопаді

Погода ще може здивувати українців

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У листопаді в Україні навряд чи можливі екстремальні холоди та сильні опади. Показники температури повітря будуть вищими за норму, але в окремі дні місцями можуть бути морози до -5 градусів та нетривалий мокрий сніг.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова. За її розрахунками, зима в цілому може виявитись значно м’якшою, ніж попередні.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Забудьте про люті холоди: відома науковиця розповіла, якою буде погода в Україні до самого березня

Науковиця зазначила, що листопад в цьому році супроводжуватиметься нормальною для українських широт погодою. Різких змін температури повітря також не буде.

"У листопаді температура поступово знижуватиметься, але загалом залишатиметься в межах середніх багаторічних значень і не буде нижчою за норму. Тому холодного листопада я не очікую, хоча окремі дні можуть бути студеними", — сказала Мартазінова.

Вона додала, що показники температури повітря протягом місяця будуть вищими за норму. Проте місцями вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -5 градусів.

"Вдень температура буде близько +10 градусів. В окремі ночі вона може опускатися нижче нуля, приблизно до −5 градусів. Загалом листопад буде теплішим за норму, а погодні умови — досить комфортними для цієї пори року", — зазначила науковиця.

Вазіра Мартазінова. Фото Укрінформ

За її словами, сталих опадів також очікувати не варто. В кінці місяця можливий мокрий сніг.

"Думаю, снігу не буде. Наприкінці місяця може випасти мокрий сніг, але, найімовірніше, він не затримається. Дощі йтимуть в окремі дні, а потім припинятимуться. Опадів буде достатньо, але сильних опадів не очікується: вони не повинні сягнути небезпечних показників. Переважно це будуть невеликі дощі з мокрим снігом", — резюмувала Мартазінова.

Прогноз погоди на осінь та зиму. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

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