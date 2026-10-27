Зима на порозі: синоптики розповіли, коли в Україні випаде перший сніг

"Білі мухи" вже скоро накриють країну

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Перші снігопади в Україні очікуються на початку листопада. Щоправда, стійкого снігового покриву варто очікувати лише в гірських районах.

Спеціалізований сервіс ventusky.com прогнозує, що мокрий випаде в п’ятницю, 3 листопада. На карті зона опадів охоплює західні області й простягається через центральну частину України. Білі точки, що позначають сніг, зосереджені переважно в Карпатах і на прилеглих територіях.

Мокрий сніг прогнозують на заході України, переважно в Карпатах і поблизу них

Коли випаде перший сніг в Івано-Франківську, Тернополі та Львові

В Івано-Франківську перший дощ зі снігом прогнозують 4 листопада. За даними The Weather Channel, імовірність опадів цього дня становить 51%. Ранкові снігові заряди також очікуються 6 листопада, а 7 і 8 листопада в прогнозі знову зазначені змішані опади – дощ зі снігом.

У Тернополі перший сніг із дощем очікується 4 листопада. У прогнозі сервісу імовірність опадів на цю дату становить 45%. З 5 до 8 листопада сервіс показує ранкові снігові заряди. Перед цим, 3 листопада, у місті прогнозують ранковий дощ.

У Львові перший сніг прогнозують уранці 5 листопада. Згідно зі спеціалізованим сайтом, імовірність опадів становитиме 34%. Потім ранкові снігові заряди очікуються 7, 8 і 9 листопада. На 4 листопада для міста поки прогнозують хмарну погоду.

Що прогнозують для Дніпра та Харкова

Згідно з даними The Weather Channel, у Дніпрі в першій декаді листопада снігу не очікується.

У Харкові перший дощ зі снігом прогнозують уранці 10 листопада. У прогнозі The Weather Channel на цю дату зазначена ймовірність опадів 50%. До цього в місті очікуються переважно хмарні дні з окремими проясненнями, а 4 і 5 листопада – ранкові дощі.

Наскільки точні прогнози на тиждень наперед

Прогнози погоди найточніші на найближчі кілька днів. Високу точність мають короткострокові розрахунки на 12–72 години, достатньо хорошу – прогнози на п’ять діб. За тиждень і більше строки випадання снігу, імовірність і характер опадів ще можуть коригуватися: атмосфера змінюється, і синоптики постійно уточнюють розрахунки.

Український гідрометцентр пояснював, що погодні застосунки використовують дані прогнозних моделей. Суперкомп’ютери обробляють відомості про тиск, температуру та кількість опадів за допомогою математичних рівнянь. Різні моделі використовують різні формули, тому їхні прогнози відрізняються. Метеорологи також по-різному інтерпретують отримані дані.

Як повідомляв "Телеграф", професорка, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова вважає, що в листопаді може випасти мокрий сніг, але, найімовірніше, він швидко розтане. У своєму прогнозі вона також зазначила, що загалом місяць не буде холодним, а опади очікуються невеликими. Тому короткочасний сніг не обов’язково ляже стійким покривом.