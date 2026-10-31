Зима-невидимка? Метеоролог рассказала, ждать ли снежных заносов в Украине

Снежные осадки в Украине будут во многом зависеть от температуры воздушных масс

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Синоптики прогнозируют, что первые снегопады в Украине ожидаются в начале ноября. Однако зимой формированию устойчивого снежного покрова может мешать поступление теплого и влажного воздуха из Атлантики.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам, точный прогноз сделать сложно, поскольку все будет зависеть от температуры воздуха.

Будет ли зима в Украине снежной?

Метеоролог отметила, что уже есть предварительные прогнозы по осадкам в зимний период в Украине. И они свидетельствуют о несколько нетипичном для наших широт количестве снега.

"Расчеты показывают, что осадки могут быть в пределах нормы или даже выше ее на 20-40%, поскольку будет преобладать поступление теплого и влажного воздуха из Атлантики. Но все будет зависеть от температуры воздуха. Если она будет плюсовой, то осадки будут преимущественно в виде дождя или мокрого снега, который будет быстро таять. В таких условиях маловероятно, что образуется устойчивый снежный покров. Тот снег, который будет выпадать, будет быстро таять. А это – угроза гололеда, налипания мокрого снега. Также может быть ледяной дождь. Особенно в тех регионах, где температура будет колебаться в пределах нуля", — рассказала Балабух.

Вера Балабух. Фото ICTV

Где прогнозируется первый снег в Украине

Как сообщал "Телеграф", первый снег в начале ноября прогнозируют в Киеве, западных и центральных областях Украины. Скорее всего, первый снег появится в Карпатах и близлежащих западных регионах. Устойчивый снежный покров ожидается преимущественно в горных районах.

А уже с 6 ноября осадки прогнозируются и на северо-востоке Украины. В этот период ожидается снег в Харькове и области.

Прогноз по осадкам в Харькове и области

Где уже выпадал первый снег

Напомним, что 22 сентября началось с настоящего зимнего сюрприза – в Украине зафиксировали первый снег. В ГСЧС Ивано-Франковской области во вторник утром показали заснеженную гору Пип Иван.

Снег на горе Пип Иван. Фото dsns.gov.ua

Когда в Украине ожидаются первые ночные заморозки

Как сообщал "Телеграф", уже с 4 ноября температура воздуха в Украине начнет ощутимо снижаться. Холодный воздух сначала достанется западным и северным областям, а в течение следующих дней распространится на остальную территорию Украины.

Днем температура будет преимущественно +3…+9 °C, а ночью будет опускаться до -3…+3 °C. Еще прохладнее будет в конце первой декады месяца. С 7 по 10 ноября ночная температура будет преимущественно держаться в пределах 0…-5 °C, тогда как дневная существенно не изменится.

Прогноз на 1–10 ноября. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что метеоролог Игорь Кибальчич дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине.