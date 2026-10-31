Усього 200 грн в день на їжу: українка показала, чим харчується (фото)

Підписників зацікавили розмір порцій і кількість прийомів їжі

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Фітнес-тренерка Ганна Крижановська показала, що готує на 600 грн на три дні. Публікація швидко поширилася в мережі.

Українка повернулася до свого блогу в Threads із рубрикою про те, як правильно харчуватися і водночас витрачати відносно небагато. Вона показала і готові страви, і куплені продукти.

"Ви мене не просили, а я все одно повертаю рубрику "Закупи на 600 грн на 3 дні"", – написалаГанна, додавши кілька тематичних світлин.

Ганна Крижановська повернула до блогу рубрику про харчування з обмеженим бюджетом/Фото: threads.com/@hanna__kryzhanovska

Які продукти та страви показала тренерка

На фото із закупами – куряче філе, макарони, капуста, морква, цибуля та три яблука. Поруч лежать дві упаковки сиру PRESIDENT жирністю 5%, згущене молоко Sladosvit, молоко жирністю 2,5% і пакетики полуничного желе.

Серед покупок – куряче філе, овочі, фрукти, макарони та молочні продукти/Фото: threads.com/@hanna__kryzhanovska

Готову їжу тренерка розклала по контейнерах: три ряди – по одному на кожен день. У кожному наборі є згорнуті млинці з окремою невеликою місткістю для згущеного молока, макарони з двома котлетами, салат із капусти з морквою та рожеве желе.

Тренерка розклала приготовлені страви в окремі контейнери на три дні/Фото: threads.com/@hanna__kryzhanovska

Про що запитували під дописом

Користувачка @marinka_bilinska попросила вказати вагу їжі, зокрема макаронів в одній порції. Вона хотіла дізнатися, скільки продуктів у показаних контейнерах.

"Мені потрібна вага в грамах. Цікаво, скільки макаронів у порції", – написала @marinka_bilinska.

Інші запитання стосувалися того, як страви розподілені протягом дня. Користувачка @ulia.datsenko вирішила, що на фото показані сніданок і обід, і запитала, що буде на вечерю. А @kalleen___ поцікавилася, чи їсть авторка двічі на день.

"На фото сніданок і обід, а що на вечерю?" – запитала @ulia.datsenko.

Окремо обговорювали десерт. Користувачка @mariiana__mk попросила рецепт желе, а @nat.zhush запропонувала замінити його печивом.

Як повідомляв "Телеграф", багато учасників опитування видання розповіли, що витрачають на харчування, комунальні послуги та ліки від 70% до 100% доходу. Докладніше – про витрати українців.