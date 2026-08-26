Пенсії ледве вистачає: українці розповіли, скільки платять за комуналку

Більшість витрачає більшу частину свого бюджету на їжу та платіжки за комуналку

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Українці віддають більшу частину доходу на харчові продукти та комунальні послуги. Також по бюджету громадян б’ють ціни на ліки.

Про це свідчить опитування "Телеграфа" серед своїх читачів у Facebook. Редакція поцікавилася у користувачів: "Скільки відсотків вашого доходу зараз йде чисто на їжу та комуналку".

Переважна більшість читачів наголосила, що для багатьох це болісне питання, особливо це стосується вразливих категорій громадян. У мережі наголосили, що якщо додати до переліку опитування ліки, то відкладати просто неможливо. Багато хто написав, що витрачає від 70% до 100% свого доходу на харчування, "комуналку" та ліки.

"Доводиться вибирати: або поїсти, або комуналка"

"25% на продукти, 25% на комуналку"

"Не вистачає"

"90-95: йде на їжу та комуналку"

"99%"

"100%"

"Весь дохід йде на їжу та комуналку"

"Все, що зароблено"

"Щось заощадити не виходить"

"95% після оплати комуналки"

"Більше половини"

"Вся пенсія і то не вистачає"

"Майже все, Заробіток упав, а ціни на все зросли"

"Все, що маємо. І то не вистачає під кінець місяця сидимо без хліба, а кінець це 25 число, іноді раніше"

"Все забирає комуналка, аптека та продовольчий магазин. Про купівлю якоїсь побутової техніки не йдеться, не кажучи про обновки в гардеробі чи поїздки на море, чи курорт"

"Комуналка забирає майже все"

"Майже все"

"Не рвіть серце"

"Щось відкласти — це розкіш. Про власне житло чи бізнес можна лише мріяти"

Раніше "Телеграф" опитав читачів на тему: "Скільки потрібно грошей, щоби вижити в Україні". Деякі відповіді здивували редакцію.