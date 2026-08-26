Пенсії ледве вистачає: українці розповіли, скільки платять за комуналку
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Більшість витрачає більшу частину свого бюджету на їжу та платіжки за комуналку
Українці віддають більшу частину доходу на харчові продукти та комунальні послуги. Також по бюджету громадян б’ють ціни на ліки.
Про це свідчить опитування "Телеграфа" серед своїх читачів у Facebook. Редакція поцікавилася у користувачів: "Скільки відсотків вашого доходу зараз йде чисто на їжу та комуналку".
Переважна більшість читачів наголосила, що для багатьох це болісне питання, особливо це стосується вразливих категорій громадян. У мережі наголосили, що якщо додати до переліку опитування ліки, то відкладати просто неможливо. Багато хто написав, що витрачає від 70% до 100% свого доходу на харчування, "комуналку" та ліки.
"Доводиться вибирати: або поїсти, або комуналка"
"25% на продукти, 25% на комуналку"
"Не вистачає"
"90-95: йде на їжу та комуналку"
"99%"
"100%"
"Весь дохід йде на їжу та комуналку"
"Все, що зароблено"
"Щось заощадити не виходить"
"95% після оплати комуналки"
"Більше половини"
"Вся пенсія і то не вистачає"
"Майже все, Заробіток упав, а ціни на все зросли"
"Все, що маємо. І то не вистачає під кінець місяця сидимо без хліба, а кінець це 25 число, іноді раніше"
"Все забирає комуналка, аптека та продовольчий магазин. Про купівлю якоїсь побутової техніки не йдеться, не кажучи про обновки в гардеробі чи поїздки на море, чи курорт"
"Комуналка забирає майже все"
"Майже все"
"Не рвіть серце"
"Щось відкласти — це розкіш. Про власне житло чи бізнес можна лише мріяти"
Раніше "Телеграф" опитав читачів на тему: "Скільки потрібно грошей, щоби вижити в Україні". Деякі відповіді здивували редакцію.