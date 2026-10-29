Білизна висохне, а вдома пахнутиме ваніллю: українка розповіла про хитрість з пранням

Незвичайний лайфхак із Threads

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Поки в українських квартирах ще немає опалення, а в кімнатах прохолодно й сиро, мешканці шукають способи висушити випрану білизну. Адже через низьку температуру одяг на сушарці може залишатися вологим протягом тривалого часу.

Одним із незвичайних лайфхаків поділилася користувачка Threads. Для цього їй знадобляться газова плита та духовка.

Як працює незвичайний лайфхак

Спочатку дівчина ставить на плиту воду й нагріває її. За її словами, це допомагає зробити квартиру теплішою, проте повітря стає вологішим. Тому на наступному етапі вона використовує духовку.

"Спочатку на газову плиту ставлю воду. Стає тепло, але волого. Далі ставлю щось випікатись у духовочку. Стає сухо і більш тепло. Як результат — суха сушилка одягу, ще й у квартирі смачно пахне ванількою та випічкою", — написала авторка допису.

Коментар в Threads

Восени та взимку сушіння білизни може перетворитися на справжню проблему, особливо якщо в приміщенні прохолодно, а повітря має високу вологість.

Вода з мокрого одягу випаровується повільніше за низької температури. Якщо ж волога не виходить із кімнати, білизна може залишатися сирою значно довше.

Саме тому для швидшого сушіння важливі не лише тепло, а й циркуляція повітря та можливість відводити надлишкову вологу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна швидше висушити випрані речі в холодній квартирі.