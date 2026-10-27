Засумнівались навіть вчителі: яке слово на радіодиктанті викликало найбільше питань

Як правильно його писати

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У соцмережах продовжують обговорювати радіодиктант національної єдності, який відбувся 27 жовтня. Одним із найскладніших для учасників стало слово "зсушний", навколо написання якого виникла дискусія.

"Телеграф" розповість, який варіант відповідає правилам українського правопису, чому написання викликало суперечки та які ще слова з радіодиктанту привернули увагу українців.

Як правильно писати: "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" чи "зсушний"

У Threads користувачі обговорюють три варіанти написання слова: "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" і "зсушний". Суперечка виникла через те, як правильно оформлювати похідні слова від абревіатури ЗСУ.

Крапку в дискусії поставила одна з користувачок, яка звернулася до правил українського правопису. Згідно з ними, суфіксальні утворення від звукових абревіатур пишуться малими літерами. Серед прикладів у правописі — "оонівський" і "тюгівець".

Публікація в Threads

Тож відповідно до цього правила нормативним є написання "зсушний" — разом і малими літерами.

Дискусія вже переросла у хвилю мемів. Одна з користувачок, яка представилася вчителькою української мови, написала:

"Привіт! Я вчителька української. Я дозволила собі помилятися. Я сумнівалася в одному слові в Радіодиктанті — "зсушний"".

Публікація в Threads

Мем про слово "зсушний" з Threads

Мем про слово "зсушний" з Threads

Мем про слово "зсушний" з Threads

Які ще слова викликали труднощі

Не лише "зсушний" привернув увагу учасників. Видання "Суспільне Культура" також зібрало слова й конструкції з радіодиктанту, у написанні яких можна було помилитися.

Серед них — "блокпости" й "держкордони". Обидва складні іменники пишуться разом. Ці слова належать до лексики, актуалізованої російсько-українською війною.

Ще одне слово — "різьбяр". У ньому потрібно запам'ятати м'який знак і відсутність апострофа. Так називають майстра, який займається різьбленням по дереву, каменю, кістці та інших матеріалах.

Слово "впівсили" означає "не в повну силу" й пишеться разом. Так само разом пишеться "слововживання" — складний іменник, утворений поєднанням слів "слово" і "вживання".

Окрему увагу привернули прислівники "довго-довго" й "хоч-не-хоч", у яких використовують дефіс. Перше слово передає тривалість, а друге означає дію незалежно від бажання людини.

Також учасникам потрібно було правильно написати слова "розслонити" та "розстібнути". Вони нагадують про різницю між вимовою та написанням: у префіксі "роз-" на письмі зберігається літера "з".

Ще одне слово, яке могло викликати труднощі, — "гіперсильно". Воно пишеться разом, адже за правилами українського правопису слова з першою частиною "гіпер-", яка вказує на надмірний або підвищений ступінь ознаки, пишуться без дефіса.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відповідати на "дякую". І хоча вираз "немає за що" дійсно існує в розмовній мові, обирати краще іншу відповідь.