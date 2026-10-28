Лавровий лист для прання: як працює цей лайфхак

Відвар зі спеції можна використовувати для замочування посірілого або випадково забарвленого одягу

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Білі шкарпетки, блузки та інші світлі речі з часом втрачають первісний колір. Якщо випрати їх разом із кольоровим одягом, тканина може забарвитися. Деякі господині намагаються повернути білизну за допомогою лаврового листа: готують відвар і замочують у ньому білизну перед пранням.

Про цей спосіб розповідає видання Bydlíme útulně. Він може стати в пригоді, якщо серед білих речей випадково опинився кольоровий предмет одягу, і після прання тканина стала сіруватою, жовтуватою або рожевою.

Чому лавровий лист допомагає відбілювати речі

У лавровому листі містяться фітонциди, дубильні речовини (таніни), ефірні олії, зокрема евкаліптол і пінен, а також органічні кислоти. Під час нагрівання лавр виділяє таніни – рослинні в’яжучі дубильні речовини.

Якщо одяг полиняв нещодавно, сторонній пігмент ще не встиг хімічно закріпитися в глибині волокон, він слабко тримається на поверхні тканини. У гарячій воді дубильні речовини лавра й органічні кислоти послаблюють зв’язок свіжого стороннього барвника з тканиною, частково вимиваючи його у воду.

Як приготувати відвар із лаврового листа

Для замочування знадобиться жменя лаврового листя. Покладіть його в каструлю, залийте великою кількістю води й кип’ятіть близько 20 хвилин. Потім охолодіть відвар.

Опустіть речі, що втратили білизну, в охолоджений відвар на кілька годин або на всю ніч. Час від часу перемішуйте одяг у воді.

Перед звичайним пранням речі потрібно замочити у відварі. Якщо біла тканина забарвилася, спочатку залиште її в рідині й лише потім завантажте в пральну машину.

Що робити після замочування

Одразу після замочування білизна ще не стане остаточно білою. Завершіть обробку повторним пранням із засобом для білих речей.

Відвар лаврового листа використовують, щоб повернути білим речам колір. Фото згенероване ШІ

Щоб посилити ефект, під час прання можна додати харчову соду або сіль. Для освітлення білизни використовують і оцет: він допомагає видалити залишки пральних засобів і пом’якшити жорстку воду.

Як не допустити забарвлення білих речей

Білий одяг краще прати окремо від кольорового. Перед завантаженням перевірте речі: одного випадково доданого предмета іншого кольору достатньо, щоб зіпсувати результат прання.

Якщо пральна машина дозволяє, виберіть програму з попереднім пранням. Якщо речі вже втратили колір після невдалого завантаження, описаний спосіб передбачає спочатку замочити їх у лавровому відварі, а потім випрати в машині.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого лавровий лист кладуть під чохол телефона.