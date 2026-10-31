Всего 200 грн в день на еду: украинка показала, чем питается (фото)

Подписчиков заинтересовали размер порций и количество приемов

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Фитнес-тренер Анна Крыжановская показала, что готовит на 600 грн на три дня. Публикация быстро разошлась в сети.

Украинка вернулась в свой блог в Threads с рубрикой о том, как питаться правильно и при этом тратить относительно немного. Она показала и готовые блюда, и купленные продукты.

"Вы меня не просили, а я все равно возвращаю рубрику "Закупки на 600 грн на 3 дня"", – написала Анна, прикрепив несколько тематических снимков.

Анна Крыжановская вернула в блог рубрику о питании с ограниченным бюджетом/Фото: threads.com/@hanna__kryzhanovska

Какие продукты и блюда показала тренер

На фото с покупками – куриное филе, макароны, капуста, морковь, лук и три яблока. Рядом лежат две упаковки творога PRESIDENT жирностью 5%, сгущённое молоко Sladosvit, молоко жирностью 2,5% и пакетики клубничного желе.

В покупках – куриное филе, овощи, фрукты, макароны и молочные продукты/Фото: threads.com/@hanna__kryzhanovska

Готовую еду тренер разложила по контейнерам: три ряда – по одному на каждый день. В каждом наборе есть свёрнутые блинчики с отдельной небольшой ёмкостью для сгущёнки, макароны с двумя котлетами, салат из капусты с морковью и розовое желе.

Тренер разложила приготовленные блюда по отдельным контейнерам на три дня/Фото: threads.com/@hanna__kryzhanovska

О чём спрашивали под постом

Пользовательница @marinka_bilinska попросила указать вес еды, в частности макарон в одной порции. Она хотела узнать, сколько продуктов приходится на показанные контейнеры.

"Мне нужен вес в граммах. Интересно, сколько в порции макарон", – написала @marinka_bilinska.

Другие вопросы касались того, как блюда распределены в течение дня. Пользовательница @ulia.datsenko решила, что на фото показаны завтрак и обед, и спросила, что будет на ужин. А @kalleen___ поинтересовалась, ест ли автор два раза в день.

"На фото завтрак и обед, а на ужин что?" – спросила @ulia.datsenko.

Отдельно обсуждали десерт. Пользовательница @mariiana__mk попросила рецепт желе, а @nat.zhush предложила заменить его печеньем.

Как сообщал "Телеграф", многие участники опроса издания рассказали, что тратят на питание, коммунальные услуги и лекарства от 70% до 100% дохода. Подробнее – о расходах украинцев.