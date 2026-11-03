Чи можна змішувати старий бензин зі свіжим у генераторі: нюанси, які можуть вдарити по кишені

Рішення залежить від стану запасу в баку

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Після простою в генератор можна долити свіжий бензин, якщо паливо, що залишилося, не зіпсувалося. Це може полегшити запуск двигуна, але не відновить бензин, у якому вже утворилися смоли, з’явився осад або почалося розшарування. Таке паливо краще злити.

Generator.ua радить додавати в бак нового бензину не менше, ніж там залишилося старого. При цьому в баку генератора паливо зберігається гірше, ніж у щільно закритій металевій каністрі, залишеній у прохолодному місці.

Коли доливання допоможе запустити генератор

Під час зберігання бензин втрачає легкі леткі компоненти, які потрібні для запуску двигуна. Після простою генератор через це може заводитися важко, працювати нестабільно або втрачати потужність. Долити свіже паливо має сенс, якщо бензин, що залишився, ще придатний до використання, а двигун погано запускається через погіршення його пускових властивостей.

Орієнтуватися лише на термін простою не варто: якість бензину залежить від температури, контакту з повітрям та умов зберігання. У несприятливих умовах паливо помітно погіршується через 3–4 місяці. Бензин з етанолом Е5, Е10 і вище зазвичай зберігається менше – рідко довше 3-6 місяців.

Порада доливати свіжого бензину не менше, ніж залишилося старого, стосується лише придатного палива. Розведення не прибирає продукти окиснення та забруднення. Хімічні зміни, які вже відбулися в бензині, незворотні.

Свіжий бензин допоможе запустити генератор, тільки якщо паливо, що залишилося, ще придатне

Коли старе паливо потрібно злити

Не доливайте бензин, якщо він потемнів, став бурим або коричневим, а в ньому з’явилися пластівці, частинки або осад. Тривожна ознака — різкий нетиповий запах, що нагадує кислий або лаковий. На непридатне для запуску паливо також вказують брудно-руду плівку на поверхні та видиму воду.

У бензину з етанолом є окремий ризик: спирт поглинає вологу і при тривалому зберіганні суміш розшаровується. Вода та етанол утворюють окремий шар на дні ємності. Він може спричинити корозію металевих деталей та пошкодити гумові та пластикові елементи паливної системи.

Смолисті відкладення та осад забивають фільтри, паливопроводи та жиклери карбюратора, через що бензин гірше надходить у двигун. Якщо з’явилися такі ознаки, старе паливо треба злити та замінити свіжим. Збовтування не поверне йому вихідні властивості.

Чому заміни бензину в баку буває недостатньо

Після кількох місяців простою проблеми можуть залишитись і після заправки свіжим бензином. Як пояснює Motozilla, старе паливо залишається у паливній магістралі та карбюраторі. Тому недостатньо замінити бензин тільки в баку — залишки потрібно видалити і з цих частин системи.

Якщо двигун не запускається після заміни палива, причиною можуть бути засмічені тонкі канали карбюратора. Бензин, що розклався, залишає відкладення, які видаляють при чищенні карбюратора і жиклерів. Долив свіжого палива цю несправність не усуне.

Як повідомляв "Телеграф", бензин у карбюраторі генератора старіє швидше, ніж у баку: палива там мало, воно контактує з повітрям і знаходиться поряд з гарячим двигуном - докладніше про причини старіння. У баку бензин теж втрачає властивості через контакт з повітрям, випаровування легких компонентів і нагрівання. Тому після простою на місяць-другий рекомендують, якщо є місце, долити свіже паливо приблизно на третину обсягу бака. Наведені дані про каністру не дозволяють визначити, як швидко в ній старіє бензин у порівнянні з паливом у баку та карбюраторі.