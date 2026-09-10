Генератор не врятує: чому висотки можуть залишитися без води під час відключень

Альтернативне живлення будинку не гарантує подачу води

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Якщо мати альтернативне джерело живлення в будинку — це не означає, що в ньому буде вода. Проблема виникне через міські комунікації, адже при блекаутах воду можуть не подавати і в загальних мережах.

Як розповіла "Телеграфу" голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна, для того, щоб поверхи до дев'ятого мали воду в кранах — достатньо тиску міських мереж. Для вищих поверхів потрібно заживлювати насосну станцію інвертором, акумуляторами чи генератором.

Бородіна попередила — якщо води немає в системі, взяти її нізвідки, потрібно шукати джерела води за межами будинку. Як пояснила експертка — у Києва на цей випадок є шляхи дій. Зокрема, можна увімкнути резервні джерела електроенергії на дизельному пальному, які забезпечують роботу об'єктів водопостачання під час відключень.

Вона розповіла, що, наприклад, на Березняках в столиці є такі резервні станції водопостачання, і мешканці житлового масиву в разі необхідності можуть звертатися туди по воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у будинках з найбільшою кількістю поверхів, частина, до якої не доходить вода може окремо ділитись на дві зони. Кожну з них потрібно заживлювати окремо, аби працював насос. Деталі у матеріалі: Генератор під насос не врятує? Що насправді потрібно висоткам, щоб не залишитися без води