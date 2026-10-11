Кав’ярня без світла втрачає тисячі гривень щодня: скільки коштує робота генератора та простій

Власникам кав’ярень доводиться обирати між витратами на генератор і збитками через вимушене закриття.

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Тривалі відключення можуть вдарити по малому бізнесу дуже суттєво. Якщо середнього розміру кав’ярня працює на генераторі, чотири години без світла щодня можуть коштувати їй 60 000–102 000 грн на місяць. Якщо заклад зачиняється, він не витрачається на пальне, але втрачає частину виторгу. Недоотриманого доходу за місяць може бути стільки ж, скільки й витрат на генератор.

Скільки коштує година роботи на генераторі

За даними The Village, ціна години роботи закладу на генераторі залежить від потужності обладнання та навантаження. Для кав'ярні в Києві це може становити 500–850 гривень, якщо ж це ресторан – сума зростає вдвічі. Окрім самого генератора, потрібно оплатити пальне, мастило й технічні рідини.

Для розрахунку візьмімо діапазон 500–850 гривень за годину. За чотирьох годин без світла в робочий час це 2000–3400 гривень на день. Якщо кав’ярня працює кожен день, генератор додасть до її витрат 60 000–102 000 гривень. Через відсутність світла також часто доводиться скорочувати кількість позицій у меню.

Використання генератора допомагає кав'ярням працювати під час відключень

Скільки коштує просто не працювати

Оцінити втрати від закриття можна на розрахунках з бізнес-плану. Запланований виторг невеликої кав'ярні становить 210 000 гривень на місяць, а собівартість продуктів – 30%. Для розрахунку припустімо, що заклад працює 30 днів на місяць по вісім годин, а продажі рівномірно розподілені протягом дня.

За таких умов година роботи приносить близько 875 гривень прибутку. Якщо кав’ярня зачиняється на чотири години, за день вона недоотримає приблизно 3500 гривень, а за 30 днів – 105 000 гривень. Водночас заклад заощадить на продуктах: за собівартості 30% це близько 31 500 гривень на місяць.

Після врахування заощаджень на собівартості орієнтовна втрата становитиме близько 613 гривень за кожну годину простою, або 73 500 гривень за місяць чотиригодинних закриттів. Оренда та зарплати при цьому нікуди не зникають.

Витрати йдуть не тільки на охолодження та роботу кавомашини

Рахуючи можливі збитки варто врахувати не тільки розміри кав'ярні та тривалість відключення, а й ціни на пальне, роботу персоналу та наскільки заклад популярний. Також можна підійти до процесу творчо – варити каву на піску, тримати фільтр в термосах та пропонувати до кави закуски, які не потребують випікання чи зберігання в морозилці.

Як повідомляв "Телеграф", міністр економіки Олександр Кравченко оцінив втрати України через ракетні тривоги приблизно у 45 мільйонів доларів, або 2,02 мільярда гривень за годину. Ця цифра стосується всієї країни, а не окремих закладів, але дає змогу оцінити ширший економічний ефект вимушених зупинок.