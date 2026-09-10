Генератор чи зарядна станція: що краще обрати на випадок блекаутів

Кожен з цих пристроїв має і плюси, і мінуси

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З наближенням зими питання автономного електроживлення стає надзвичайно актуальним для українців. Найчастіше люди обирають між двома варіантами: генератором або зарядною станцією.

"Телеграф" розповість, який з цих двох приладів обрати. Варто зауважити, що обидва пристрої мають свої особливості, які варто зважити перед покупкою.

Генератор

Генератор залишається класичним способом отримання електроенергії там, де мережа недоступна або нестабільна. Він виробляє електрику шляхом спалювання пального (бензину, дизелю чи газу) і здатний працювати поки в баку є паливо.

Він має як переваги, так і мінуси. Зокрема це:

Потужність: Витримує великі навантаження, може живити потужні прилади (опалювальні котли, насоси, холодильники).

Витримує великі навантаження, може живити потужні прилади (опалювальні котли, насоси, холодильники). Автономність: Може працювати тривалий час за умови наявності пального.

Може працювати тривалий час за умови наявності пального. Мінуси: Виділяє небезпечний чадний газ і створює багато шуму (від 60 до 80 дБ), тому його заборонено ставити в квартирі — лише на вулиці. Також він потребує постійних витрат на паливо та регулярного сервісу.

Генератор. Фото ілюстративне

Зарядна станція

Зарядна станція працює як великий акумулятор. Вона накопичує електроенергію з розетки чи сонячних панелей і віддає її при потребі. Такі рішення стали популярними саме для міських умов, де тиша, компактність і безпека мають ключове значення. Зарядні станції не створюють шуму, не потребують палива та можуть працювати безпосередньо в приміщенні.

Безпека: Можна без проблем використовувати всередині житлових приміщень.

Можна без проблем використовувати всередині житлових приміщень. Тиша: Працює майже безшумно (30–35 дБ).

Працює майже безшумно (30–35 дБ). Комфорт: Не потребує палива, мастила та додаткового складного технічного обслуговування.

Не потребує палива, мастила та додаткового складного технічного обслуговування. Мінуси: Має обмежений запас енергії, який залежить від ємності батареї.

Зарядна станція. Фото ілюстративне

Раніше "Телеграф" розповідав про хитрий лайфхак, завдяки якому зарядна станція стане вдвічі потужнішою.