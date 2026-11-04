Не викидайте старі наволочки: вони допоможуть навести лад удома

Ці креативні лайфхаки допоможуть вам заощадити місце, підтримувати порядок і скоротити кількість відходів

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Старим наволочкам можна знайти чимало застосувань: використовувати їх для домашніх справ або зберігати в них повсякденні речі. Замість того щоб викидати тканину, пустіть її в діло – так ви заощадите гроші й спростите деякі побутові завдання.

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Мішки для захисту від пилу

Якщо у вас є колекція сумок, зберігайте їх у старих наволочках. Так вони довше залишатимуться в хорошому стані й не припадатимуть пилом.

Старі наволочки допоможуть захистити сумки від пилу під час зберігання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чохол для одягу та постільної білизни

Проріжте невеликий отвір у закритому кінці наволочки й надягніть її на вішалку. Вийде повітропроникний чохол для сукні, жакета або светра.

Складіть чисті простирадла й покладіть кожне у відповідну наволочку, перш ніж прибрати їх у шафу. Тоді не доведеться ритися в стосі, шукаючи простирадло на гумці, яке підходить до звичайного.

Фільтр для фарби

З часом у старій фарбі можуть з’явитися засохлі грудочки. Процідіть її крізь стару наволочку – і зможете продовжити фарбування або інші проєкти власноруч.

Стара наволочка допоможе відфільтрувати з фарби засохлі грудочки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Накрийте горлечко банки з фарбою наволочкою та закріпіть її гумкою. Коли наливатимете фарбу, тканина слугуватиме ситом.

Заміна пакувальному паперу

Пакувальний папір має гарний вигляд, але деяким речам, особливо крихким, потрібен додатковий захист. Наволочки замінять пухирчасту плівку й убережуть скляний посуд та інші делікатні предмети від тріщин.

Мішечок для делікатного прання

Покладіть у наволочку спідню білизну, колготки або інші речі, щільно зав’яжіть верх мотузкою або закріпіть гумкою та виперіть у делікатному режимі зі звичайним мийним засобом. Тканина захистить речі від сильного віджимання. Після прання залиште їх сушитися на повітрі.

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