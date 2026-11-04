Не выбрасывайте старые наволочки: они помогут навести порядок дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
Эти креативные лайфхаки помогут вам сэкономить место, поддерживать порядок и сократить количество отходов
Старым наволочкам можно найти немало применений: использовать их для домашних дел или хранить в них повседневные вещи. Вместо того чтобы выбрасывать ткань, пустите её в дело – так вы сэкономите деньги и упростите некоторые бытовые задачи.
Читайте также: Вместо мусора – праздничный декор: как повторно использовать коробки из-под яиц
Мешки для защиты от пыли
Если у вас есть коллекция сумок, храните их в старых наволочках. Так они дольше останутся в хорошем состоянии и не покроются пылью.
Чехол для одежды и постельного белья
Прорежьте небольшое отверстие в закрытом конце наволочки и наденьте её на вешалку. Получится дышащий чехол для платья, жакета или свитера.
Сложите чистые простыни и уберите каждую в соответствующую наволочку, прежде чем отправить их в шкаф. Тогда не придётся рыться в стопке, разыскивая простыню на резинке, которая подходит к обычной.
Фильтр для краски
Со временем в старой краске могут появиться засохшие комочки. Процедите её через старую наволочку – и сможете продолжить покраску или другие проекты своими руками.
Накройте горлышко банки с краской наволочкой и закрепите её резинкой. Когда будете наливать краску, ткань послужит ситом.
Замена упаковочной бумаге
Упаковочная бумага выглядит симпатично, но некоторым вещам, особенно хрупким, нужна дополнительная защита. Наволочки заменят пузырчатую плёнку и уберегут стеклянную посуду и другие деликатные предметы от трещин.
Мешочек для деликатной стирки
Положите в наволочку нижнее бельё, колготки или другие вещи, плотно завяжите верх верёвкой или закрепите резинкой и постирайте в деликатном режиме с обычным моющим средством. Ткань защитит вещи от сильного отжима. После стирки оставьте их сушиться на воздухе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как повторно испозовать крышки от банок сметаны.