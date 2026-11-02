Замість сміття — святковий декор: як повторно використати коробки з-під яєць

Картон, фарба й кілька дрібних прикрас допоможуть створити недорогий святковий декор власноруч

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Картонні коробки з-під яєць можна використати, щоб зробити невелику різдвяну ялинку для дому. Подібне повторне використання пропонують в Аргентині і наголошують — до поробки можна долучити дітей.

Ідею повторного використання яєчних коробок публікує Canal26. Кількість потрібних матеріалів залежатиме від бажаного розміру ялинки й обраного дизайну.

Що підготувати для картонної ялинки

Знадобляться

чисті й сухі картонні коробки з-під яєць

ножиці

клей або силікон для рукоділля

Підготуйте також зелену акрилову фарбу, пензель і міцну картонну основу. Вона підтримає конструкцію та допоможе деревцю зберігати рівновагу.

Картонні упаковки з-під яєць можна перетворити на святкову ялинку/Gemini

Для оздоблення підійдуть невеликі зірочки, стрічки, бусини й помпони. Зберіть усе потрібне заздалегідь – так буде легше визначитися з виглядом ялинки. Підберіть кольори й декоративні деталі під загальний стиль.

Як вирізати та зібрати деревце

Спочатку розберіть упаковку на частини: виріжте конусоподібні виступи або невеликі комірки для яєць. З цих заготовок складатимуться яруси ялинки. Якщо якась деталь не підходить за формою, підріжте її.

Викладайте вирізані елементи від найбільших до найменших: унизу має бути широка частина, а вгорі – загострена верхівка. Надайте заготовкам потрібної форми, щоб після склеювання вони утворили силует деревця.

Коробки з-під яєць можна перетворити на святкову прикрасу власноруч/ Gemini

Акуратно склейте деталі між собою, а ялинку закріпіть на міцній картонній основі. Перш ніж фарбувати, дочекайтеся, поки клей повністю висохне. Не оздоблюйте ще вологу конструкцію: спочатку зберіть її, а потім декоруйте.

Чим прикрасити та як не деформувати картон

Пофарбуйте деревце в зелений колір і дайте фарбі висохнути. Потім додайте стрічки, помпони, кольорові цятки або зірочку на верхівці. Готову ялинку поставте на стіл, полицю чи письмовий стіл. Із кількох поробок різного розміру можна скласти невелику святкову композицію.

Із картонних коробок для яєць можна зробити святкову ялинку разом із дітьми Джерело: Телеграф

Як повідомляв "Телеграф", картонні коробки з-під яєць можна повторно використати вдома: у них пророщують насіння, зберігають дрібні речі або роблять розпалювачі.