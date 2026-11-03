Не сода і не оцет: чим очистити душову лійку від нальоту

Як швидко й без їдкого запаху відновити нормальний напір душу

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Коли отвори душової лійки забиваються, вода бризкає в різні боки або ледь змиває шампунь. Зазвичай у таких випадках радять оцет або соду, але ефект від них недовгий. Розв’язати проблему допоможе й інший засіб – звичайна лимонна кислота.

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Як зазначає Thecoolist , лимонна кислота здатна розчинити вапняний наліт, який з’являється через жорстку воду.

Чому забивається лійка

Вапняний наліт складається переважно з кальцію та магнію, які залишаються після висихання жорсткої води. Після кожного душу на поверхні лійки з’являється тонка плівка. Найшвидше вона накопичується в крихітних отворах: після того як кран закривають, у них застоюється вода. Що більше у воді мінералів, то швидше звужуються отвори. Струмені стають нерівномірними, а потім падає тиск.

Тому два класичні способи часто розчаровують. Харчова сода має лужну реакцію і добре чистить, але мінеральні відкладення розчиняються лише в кислоті. У результаті сода переважно полірує забруднену ділянку. Оцет – кислота, і він теж допомагає, але за звичайної концентрації лійку доводиться надовго замочувати. До того ж після оцту залишається стійкий запах.

Чому варто спробувати лимонну кислоту

Лимонна кислота впливає безпосередньо на відкладення кальцію. Її легко купити, вона не має запаху й легко змивається.

Регулярне очищення від накипу допомагає відновити напір, забезпечує рівномірний потік і подовжує строк служби душової лійки.

Замочування душової лійки допомагає видалити вапняний наліт Джерело: Створено ШІ ("Телеграф")

Як це зробити, крок за кроком

Розчиніть дві-три столові ложки лимонної кислоти в ємності з теплою водою.

Якщо вийде, відкрутіть душову лійку.

Замочіть її на 30 хвилин – годину.

Потріть лійку старою зубною щіткою, щоб видалити залишки забруднень з отворів.

Ретельно промийте лійку, прикрутіть назад і на хвилину увімкніть воду.

Якщо головка лійки закріплена, налийте розчин у поліетиленовий пакет і натягніть його на головку так, щоб отвори опинилися в рідині. Закріпіть пакет гумкою або стяжкою.

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