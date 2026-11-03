Не сода и не уксус: чем очистить душевую лейку от налета

Как быстро и без едкого запаха вернуть нормальный напор душа

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Когда отверстия душевой лейки забиваются, вода брызжет в разные стороны или едва смывает шампунь. Обычно в таких случаях советуют уксус или соду, но эффект от них недолгий. Решить проблему поможет и другое средство – обычная лимонная кислота.

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Как отмечает Thecoolist , лимонная кислота способна растворить известковый налет, который появляется из-за жесткой воды.

Почему забивается лейка

Известковый налет состоит главным образом из кальция и магния, которые остаются после высыхания жесткой воды. После каждого душа на поверхности лейки появляется тонкая пленка. Быстрее всего она накапливается в крошечных отверстиях: после того как кран закрывают, в них застаивается вода. Чем больше в воде минералов, тем быстрее сужаются отверстия. Струи становятся неравномерными, а затем падает давление.

Поэтому два классических способа часто разочаровывают. Пищевая сода имеет щелочную реакцию и хорошо чистит, но минеральные отложения растворяются только в кислоте. В итоге сода в основном полирует загрязненный участок. Уксус – кислота, и он тоже помогает, но при обычной концентрации лейку приходится надолго замачивать. К тому же после уксуса остается стойкий запах.

Почему стоит попробовать лимонную кислоту

Лимонная кислота воздействует непосредственно на отложения кальция. Ее легко купить, она не имеет запаха и легко смывается.

Регулярная очистка от накипи помогает восстановить напор, обеспечивает равномерный поток и продлевает срок службы душевой лейки.

Замачивание душевой лейки помогает удалить известковый налёт Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как это сделать, шаг за шагом

Растворите две-три столовые ложки лимонной кислоты в емкости с теплой водой.

Если получится, открутите душевую лейку.

Замочите ее на 30 минут – час.

Потрите лейку старой зубной щеткой, чтобы убрать остатки загрязнений из отверстий.

Тщательно промойте лейку, прикрутите обратно и на минуту включите воду.

Если головка лейки закреплена, налейте раствор в полиэтиленовый пакет и натяните его на головку так, чтобы отверстия оказались в жидкости. Закрепите пакет резинкой или стяжкой.

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