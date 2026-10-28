Ковдра не поміщається у пральну машину: як випрати її вдома без хімчистки

Для об’ємної речі підійде ванна, але результат залежить від кількості засобу, ретельного полоскання та правильного сушіння

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Об’ємну ковдру, яка не поміщається в барабан пральної машини, можна випрати у ванні. Щоб наповнювач не збився в грудки, візьміть трохи рідкого засобу для прання, кілька разів прополощіть ковдру й обережно відіжміть, не викручуючи.

Розповідаємо, як правильно це зробити.

Як підготувати ковдру та ванну до прання

Спочатку прочитайте ярлик із правилами догляду. Ковдру з вовняним наповнювачем або позначкою "тільки хімчистка" не можна прати у ванні. Якщо ярлик дозволяє такий спосіб догляду, заплануйте прання на ранок сухого дня: об’ємна річ сохнутиме довго.

Ретельно очистьте й сполосніть ванну, щоб на тканині не залишилося слідів засобів для чищення та мильного нальоту. Наповніть її наполовину трохи теплою водою й додайте трохи м’якого рідкого засобу – приблизно столову ложку.

Пральний порошок не підійде: у нерухомій воді він погано розчиняється. Кондиціонер теж не потрібен – він покриває наповнювач, зазначає TheCoolist. Для натурального пуху використовуйте спеціальний засіб, який зберігає природні жири у пухових волокнах.

Як випрати й прополоскати ковдру, щоб не було грудок

Занурте ковдру у воду й кілька разів притисніть її розкритими долонями. Так вода пройде крізь наповнювач. Тканину не потрібно терти. Залиште ковдру замочуватися на 10–15 хвилин, час від часу знову притискаючи її руками, а потім повністю злийте воду.

Наберіть чисту воду, обережно промніть ковдру й знову спорожніть ванну. Повторіть цикл два-три рази – поки вода не стане прозорою, а тканина перестане бути слизькою. Якщо засіб залишиться всередині, під час висихання він склеїть волокна або пух.

Прання ковдри у ванні. Фото згенеровано ШІ

Не викручуйте мокру ковдру. Обережно притискайте її до бортика ванни, щоб вичавити воду, а потім загорніть у сухі банні рушники: вони вберуть зайву вологу. Дійте поступово. Намокла ковдра стає важкою, а скручування пошкоджує наповнювач і збиває його у щільні грудки.

Як висушити ковдру, щоб усередині не залишилося вологи

Розкладіть ковдру горизонтально або перекиньте її через дві паралельні білизняні мотузки – так вага розподілиться рівномірно. На початку сушіння перевертайте річ кожні пів години. Поки наповнювач вологий, обережно розбирайте пальцями грудочки, що утворюються: на цьому етапі вони розділяються легше.

За хорошої циркуляції повітря ковдра сохнутиме цілий день, а товстій знадобиться більше часу. Перш ніж застелити ліжко або прибрати річ у шафу, переконайтеся, що вона повністю висохла: за сильного натискання рукою всередині не повинно відчуватися прохолодних вологих ділянок.

Якщо пуховий або пір’яний наповнювач не досушити, на ньому може з’явитися пліснява й виникнути затхлий запах. Якщо погода не дозволяє завершити сушіння, скористайтеся сушильною машиною за низької температури й покладіть туди пару тенісних м’ячів – якщо ярлик із правилами догляду це дозволяє.

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