Не викидайте використані чайні пакетики: несподівано допоможуть вдома та на дачі

Заварку можна відправити на добриво, а от оболонка з пластику та металевою скобою для цього не підходить

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Використані чайні пакетики можна класти в компост, лише якщо матеріал, з якого вони зроблені, придатний для розкладання. Якщо на упаковці немає відповідного маркування, краще висипати в компост чайне листя, а пакетик викинути у змішані відходи.

Це правило наводить MSN у рекомендаціях щодо компостування використаних чайних пакетиків. Навіть на вигляд паперовий пакетик може містити пластикові добавки, які важко помітити.

Чому не кожен пакетик підходить для компосту

Чайний пакетик часто складається з кількох матеріалів. Основу виготовляють із целюлози або інших натуральних волокон, а для міцності швів можуть додавати поліпропілен. Для сітчастих пакетиків пірамідальної форми використовують, зокрема, нейлон або поліетилентерефталат (PET).

Звичайний пластик і метал не розкладаються в домашній компостній купі. Пластикові частини можуть розпадатися на мікрочастинки й забруднювати ґрунт. Металева скоба, якою прикріплена нитка, також залишиться серед органічних решток.

Нитка й ярличок можуть бути зроблені з інших матеріалів: нитка – синтетичною, а паперовий ярличок – покритим тонким шаром пластику. Тому натуральна основа ще не означає, що весь пакетик підходить для компостування.

Як розібратися з маркуванням і біопластиком

На упаковці шукайте інформацію про склад пакетиків і їхню придатність для компостування. Повністю натуральні необроблені паперові волокна зазвичай підходять. Перш ніж додати їх у компостну купу, зніміть металеві скоби, нитки й ярлички, якщо вони не біорозкладні.

Окремої уваги потребує полілактид (PLA) – біопластик із рослинної сировини, наприклад кукурудзяного крохмалю або цукрової тростини. Для повноцінного компостування йому потрібні спеціальні промислові умови: висока температура й контрольована вологість. У домашній купі він розкладається дуже повільно або не розкладається зовсім. Тому напис "біорозкладний" ще не гарантує, що матеріал підходить для домашнього компосту.

Якщо органічні відходи забирає спеціалізована служба, можливість здати пакетики з PLA залежить від умов переробки. Для дому є простіший варіант – розсипний чай і багаторазове ситечко. Після заварювання залишаються лише листки, без одноразової оболонки.

Як додати чайні рештки в компост

З пакетика, придатного для компостування, відіжміть якомога більше води, потім розірвіть його на дрібні частини й додайте в купу. Якщо компостуєте лише заварку, просто звільніть її від оболонки.

Чайні рештки належать до "зелених" компонентів компосту – матеріалів, багатих на азот. Їх змішують із "коричневими" компонентами, що містять вуглець, наприклад сухим листям або соломою. Таке поєднання допомагає підтримувати баланс органічних матеріалів.

Компосту потрібен доступ повітря. Компоненти різного розміру й щільності роблять масу пухкішою, тому вологі чайні рештки краще перемішувати з рештою вмісту, а не складати окремим щільним шаром.

Перед компостуванням перевірте, з чого зроблений чайний пакетик

Як повідомляв "Телеграф", використаний чайний пакетик може стати в пригоді під час прибирання ванної кімнати й кухні. Після заварювання його не обов’язково одразу викидати: пакетик можна використовувати у побуті.