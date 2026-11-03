Не выбрасывайте использованные чайные пакетики: неожиданно помогут дома и на даче

Заварку можно отправить на удобрение, а вот оболочка с пластиком и металлической скобой для этого не подходит

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Использованные чайные пакетики можно класть в компост, только если их материал подходит для разложения. Если на упаковке нет соответствующей маркировки, лучше высыпать в компост чайные листья, а пакетик выбросить в смешанные отходы.

Это правило приводит MSN в рекомендациях по компостированию использованных чайных пакетиков. Даже внешне бумажный пакетик может содержать пластиковые добавки, которые трудно заметить.

Почему не каждый пакетик подходит для компоста

Чайный пакетик часто состоит из нескольких материалов. Основу делают из целлюлозы или других натуральных волокон, а для прочности швов могут добавлять полипропилен. Для сетчатых пакетиков пирамидальной формы используют, в частности, нейлон или полиэтилентерефталат (PET).

Обычный пластик и металл не разлагаются в домашней компостной куче. Пластиковые части могут распадаться на микрочастицы и загрязнять почву. Металлическая скоба, которой прикреплена нитка, тоже останется среди органических остатков.

Нитка и ярлык могут быть сделаны из других материалов: нитка – синтетической, а бумажный ярлык – покрытым тонким слоем пластика. Поэтому натуральная основа ещё не означает, что весь пакетик подходит для компостирования.

Как разобраться с маркировкой и биопластиком

На упаковке ищите информацию о составе пакетиков и их пригодности для компостирования. Полностью натуральные необработанные бумажные волокна обычно подходят. Перед тем как добавить их в компостную кучу, снимите металлические скобы, нитки и ярлыки, если они не биоразлагаемые.

Отдельного внимания требует полилактид (PLA) – биопластик из растительного сырья, например кукурузного крахмала или сахарного тростника. Для полноценного компостирования ему нужны специальные промышленные условия: высокая температура и контролируемая влажность. В домашней куче он разлагается очень медленно или не разлагается вовсе. Поэтому надпись "биоразлагаемый" ещё не гарантирует, что материал подходит для домашнего компоста.

Если органические отходы забирает специализированная служба, возможность сдать пакетики с PLA зависит от условий переработки. Для дома есть более простой вариант – рассыпной чай и многоразовое ситечко. После заваривания остаются только листья, без одноразовой оболочки.

Как добавить чайные остатки в компост

Из пакетика, который подходит для компостирования, отожмите как можно больше воды, затем разорвите его на мелкие части и добавьте в кучу. Если компостируете только заварку, просто освободите её от оболочки.

Чайные остатки относятся к "зелёным" компонентам компоста – материалам, богатым азотом. Их смешивают с "коричневыми" компонентами, содержащими углерод, например сухими листьями или соломой. Такое сочетание помогает поддерживать баланс органических материалов.

Компосту нужен доступ воздуха. Компоненты разного размера и плотности делают массу более рыхлой, поэтому влажные чайные остатки лучше перемешивать с остальным содержимым, а не складывать отдельным плотным слоем.

Перед компостированием проверьте, из чего сделан чайный пакетик

Как сообщал "Телеграф", использованный чайный пакетик может пригодиться при уборке ванной и кухни. После заваривания его не обязательно сразу выбрасывать: пакетик можно использовать в быту.