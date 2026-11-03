20 хвилин у пральній машині – і готово: лайфхак, як випрати речі під час відключень

Це значно скоротить час роботи машини

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Українка Вікторія поділилася способом випрати речі за короткий проміжок між відключеннями електрики. Для цього вона радить заздалегідь замочити білизну, а коли з’явиться світло – увімкнути лише полоскання.

На її пральній машині ця програма триває 20 хвилин. Про це Вікторія написала у Threads.

Як випрати речі з попереднім замочуванням

"Коли дають світло, ставите на полоскання. У мене це 20 хвилин. Так можете встигнути випрати за дуже короткий проміжок. До того ж завдяки замочуванню білизна буде дуже чистою. Особливо якщо замочувати з кисневим порошком у теплій воді", – написала Вікторія.

У відповідях Вікторія пояснила, чому обрала такий порядок: основне оброблення речей вона проводить, коли немає електрики, а пральній машині залишає полоскання в холодній воді.

"Я використовую замочування, щоб пральна машина не гріла воду, а лише полоскала в холодній. Коли відключення тривалі й непередбачувані", – пояснила Вікторія.

На запитання про запас води вона відповіла, що живе у приватному будинку зі свердловиною, а також користується інвертором і генератором. Тим, у кого разом з електрикою зникає вода, Вікторія запропонувала заздалегідь наповнити таз, поки є світло.

Вікторія пояснила, чому залишає пральній машині лише холодне полоскання

Які труднощі обговорювали в коментарях

Одна з учасниць обговорення запитала, де взяти теплу воду до ввімкнення світла. Вікторія відповіла, що в декого в квартирі залишається гаряча вода. Серед інших варіантів вона назвала запас води в термосі або нагрівання на газовому пальнику. Інша користувачка заперечила: через недотримання графіків у Києві замочування може розтягнутися з двох годин до дванадцяти.

Учасниці обговорення запитали про теплу воду та непередбачувані графіки

У коментарях розповіли й про інші рішення. Одна користувачка купила зарядну станцію спеціально для пральної машини. За її словами, заряду вистачає на три повні годинні цикли, і ще залишається. Інша учасниця з Дніпра написала, що в неї разом із відключеннями електрики бувають перебої з водою.

Учасники обговорення прання під час відключень розповіли про використання зарядної станції

Тривалість програми в усіх різна. Користувачка julia.mell розповіла, що на її пральній машині полоскання триває 50 хвилин. Тому її виручає швидкий режим на 30 хвилин.

"Ще потрібні лайфхаки, як висушити білизну в таку погоду без опалення і світла. Пишіть, хто знає", – звернулася до учасників обговорення користувачка tea_marina.

Час полоскання в різних пральних машинах став окремою темою обговорення

Як повідомляв "Телеграф", після прання кухонні рушники часом залишаються сірими й липкими, а від них пахне прогірклим жиром. Щоб повернути їм чистоту, плями потрібно обробити заздалегідь.