Протяги та морози не страшні. Українка показала дієвий лайфхак з утепленням

Цей спосіб підходить і для квартир, і для приватних будинків

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Українка поділилась в мережі лайфхаком, як утеплити вікна у квартирі. За її словами, завдяки всього одній речі в кімнаті має стати в рази тепліше.

Відповідним лайфхаком користувачка поділилась у Threads. Вона також опублікувала фото, де показала термоштори, якими й утеплила вікна.

"Що робить прилічна пані о пів на дванадцяту ночі? Правильно! Чіпляє термоштори! Приїхали. Сьогодні лише на одне вікно, те що під вухом. Якщо цікаво, пишіть. Завтра тоді зроблю огляд і відгук", — розповіла жінка.

Українка показала термоштори на вікна

Як видно на фото, термоштори повністю закривають як скло, так і рами вікон. Ці спеціальні енергозберігаючі завіси, призначені для ізоляції приміщень від холоду, спеки, протягів та втрат тепла.

Термоштори на вікнах. Фото: Threads

У коментарях користувачі вже поділились своїм досвідом використання термоштор. Дехто зазначав, що купував їх на AliExpress. Люди писали:

В мене такі прозорі з пухирчастої плівки — супер, значно краще з ними! Затемнюючі теж з Аліка.

Цікаво чи буде на склі тонна води та пліснява. Немає води та плісняви, перевірено.

Супер результат, дує значно менше, але в мене прозорі.

Також одна з користувачок детально розповіла, що використовувала термоштори у приватному будинку торік. Закривала переважно двері, але й це дало значний результат для термозбереження.

"Досвід користування — минула зима. Приватний будинок. Навіть двері зі скла. Купила в епіцентрі на вхідні двері та на веранду. Повторюю — двері і там, і там скляні. Ну ситуацію зі світлом в КО (Київській області — ред.) всі місцеві пам'ятають. Мої вимірювання показали, що ці штори при правильному користуванні тримають додаткові +4-5 градусів. Єдине — обов'язково повісити осушувач повітря в кімнатах. Тоді результат реально вау. Особливо вночі. Рекомендую 10 з 10. Є по боках зачіпки — можна закріпити та мати світло", — пише жінка.

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